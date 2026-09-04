क्या 1 लाख सैलरी वाले खरीद सकते हैं Fortuner कार? कितनी जाएगी डाउन पेमेंट और क्या होगी हर महीने की EMI, समझें पूरा हिसाब

Salary for Toyota Fortuner: फॉर्च्यूनर लेना बहुत से लोगों का सपना होता है. इस कार को लेना भारत में आमतौर पर एक बड़ी बात मानी जाती है. फॉर्च्यूनर एक बड़ी और दमदार SUV है, जिसमें आपको शानदार रोड प्रेजेंस के साथ ही साथ बेहतरीन फीचर्स और परफॉर्मेंस भी मिल जाती है. इस कार में कई दमदार सेफ्टी फीचर्स भी दिए जाते हैं. लेकिन, अब सवाल यह उठता है कि आखिर इस कार को कौन और कितनी सैलरी वाले लोग ले सकते हैं.

इस SUV को खरीदने की चाह रखने वाले लोगों के सामने सबसे बड़ा सवाल इसकी कीमत और EMI को लेकर होता है. खासकर अगर किसी किसी की सैलरी 1 लाख है, तो क्या उसके लिए फॉर्च्यूनर गाड़ी लेना एक सही फैसला होगा या नहीं? चलिए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में.

क्या एक लाख सैलरी में खरीद सकते हैं फॉर्च्यूनर?

देखा जाए तो अगर आपकी सैलरी एक लाख रुपये है तो आप फॉर्च्यूनर को ले तो सकते हैं. लेकिन, आपकी आधी से ज्यादा सैलरी ईएमआई में जाने लगेगी. दरअसल, फॉर्च्यूनर कार का बेस मॉडल 40 लाख (एक्सशोरूम) के आस-पास आता है. इसके टॉप मॉडल की कीमत 50 लाख रुपये के आस-पास है. ऐसे में आपको ऑनरोड प्राइज का 20 से 30 फीसदी डाउनपेमेंट देनी चाहिए. फॉर्च्यूनर लेने के लिए आप 5 से 7 लाख रुपये के बीच की डाउन पेमेंट करेंगे तो इससे आपको किश्तों यानि ईएमआई पर ज्यादा बोझ नहीं उठाना पड़ेगा.

डाउनपेमेंट का क्या होगा हिसाब?