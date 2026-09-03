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Call Drop Problem: मोबाइल में फुल नेटवर्क होने के बाद भी क्यों कट जाता है फोन? जानें क्या हो सकते हैं पीछे के कारण

यही वजह है कि लोग अक्सर सोचते हैं कि जब फोन में नेटवर्क फुल है तो कॉल आखिर डिस्कनेक्ट क्यों हुई? मोबाइल नेटवर्क के सिग्नल बार देखकर नेटवर्क की स्थिति का हमेशा अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है. चलिए जानते हैं मोबाइल में फुल नेटवर्क होने के बाद भी फोन क्यों कट जाता है.

By: Kunal Mishra | Published: September 3, 2026 4:18:07 PM IST

Call Drop Problem: मोबाइल में फुल नेटवर्क होने के बाद भी क्यों कट जाता है फोन? जानें क्या हो सकते हैं पीछे के कारण


Call Drop Problem: आज के समय में मोबाइल फोन का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. आज के समय में पढ़ाई, बैंकिंग, ऑनलाइन पेमेंट से लेकर रोजमर्रा के कई जरूरी कामों तक मोबाइल में नेटवर्क की जरूरत पड़ती है. ऐसे में अगर किसी जरूरी कॉल के बीच अचानक फोन कट जाए तो परेशानी होना स्वाभाविक है होती है. कई बार ऐसी स्थिति तब भी देखने को मिलती है, जब मोबाइल की स्क्रीन पर नेटवर्क के पूरे सिग्नल पूरे दिखाई दे रहे होते हैं.
यही वजह है कि लोग अक्सर सोचते हैं कि जब फोन में नेटवर्क फुल है तो कॉल आखिर डिस्कनेक्ट क्यों हुई? मोबाइल नेटवर्क के सिग्नल बार देखकर नेटवर्क की स्थिति का हमेशा अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है. चलिए जानते हैं मोबाइल में फुल नेटवर्क होने के बाद भी फोन क्यों कट जाता है. 

1. टावर पर ज्यादा लोड बढ़ने से 

मोबाइल में पूरा नेटवर्क होने के बाद भी अगर फोन कट जा रहा है तो ऐसे में कई बार टावर पर लोड बढ़ना भी इसका एक बड़ा कारण माना जाता है. किसी इलाके में अगर एक ही समय पर बहुत सारे लोग मोबाइल नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस सेल पर लोड बढ़ सकता है. खासकर भीड़भाड़ वाले बाजार, रेलवे स्टेशन और ऑफिस एरिया में ऐसा होता है. 

2. 4G और 5G के बीच नेटवर्क स्विचिंग

आजकल कई स्मार्टफोन 4G और 5G नेटवर्क के बीच जरूरत के हिसाब से कनेक्शन बदलते रहते हैं. कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्थितियों में फोन का नेटवर्क बदल जाता है तो ऐसे में दूसरे नेटवर्क में शिफ्ट करने के बाद मोबाइल नेटवर्क या कनेक्शन में समस्या आती है. इसलिए नेटवर्क स्विच करने के कुछ समय बाद तक ऐसा हो सकता है. 

3. पुराना सॉफ्टवेयर भी हो सकता है कारण 

अगर आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहे हैं तो ऐसे में कई बार पुराने सॉफ्टवेयर को भी इसके पीछे का कारण माना जाता है. दरअसल, पुराना सॉफ्टवेयर, नेटवर्क सेटिंग्स में गड़बड़ी या सिम कार्ड की समस्या कॉल ड्रॉप का कारण बन सकती है. इसलिए अगर नेटवर्क ठीक होने के बावजूद बार-बार कॉल कट रही है, तो फोन की सेटिंग्स और सॉफ्टवेयर को देखना जरूरी है. 

Tags: Call Drop Problem
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