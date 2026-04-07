Calculator AC & CE Button: क्या आप कैलकुलेटर पर मौजूद AC & CE का मतलब जानते हैं?

Calculator AC & CE Button Meaning and Full Form: कैलकुलेटर आज के समय में हर जगह इस्तेमाल होने वाला एक जरूरी डिवाइस बन गया है. स्कूल के दिनों में हम इसे गणित के सवाल हल करने के लिए यूज करते हैं, वहीं ऑफिस, दुकान या घर में तेज हिसाब-किताब के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है. आमतौर पर लोग केवल जोड़, घटाव, गुणा और भाग के बटन का उपयोग करते हैं, लेकिन कैलकुलेटर पर कुछ ऐसे बटन भी होते हैं, जिनके बारे में कई लोगों को जानकारी नहीं होती. इनमें AC और CE बटन सबसे ज्यादा चर्चा में रहते हैं.

AC बटन – All Clear

AC बटन का पूरा नाम All Clear होता है. ये बटन तब काम आता है, जब आप कैलकुलेटर पर किए गए सभी हिसाब को पूरी तरह से मिटाना चाहते हैं.

जैसे ही आप AC बटन दबाते हैं, आपके द्वारा टाइप किए गए सभी नंबर, ऑपरेटर और फंक्शंस मिट जाते हैं. कैलकुलेटर फिर 0 पर रीसेट हो जाता है और आप नई गणना शुरू कर सकते हैं. ये बटन तब सबसे ज्यादा उपयोगी होता है, जब गणना पूरी तरह से गलत हो गई हो और आप शुरुआत से सब कुछ दोबारा करना चाहते हों.

CE बटन – Clear Entry

दूसरा जरूरी बटन है CE, जिसका मतलब Clear Entry है. ये बटन केवल लास्ट डाले गए नंबर या एंट्री को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है. उदाहरण के लिए, अगर आप गलत नंबर टाइप कर देते हैं, तो CE दबाने पर सिर्फ वो नंबर मिट जाएगा, पूरी गणना नहीं. इससे आपको पूरी प्रक्रिया दोबारा शुरू करने की जरूरत नहीं पड़ती. CE बटन विशेष रूप से तब उपयोगी है, जब आप बड़ी गणना कर रहे हों और छोटी गलती को सुधारना चाहते हों.

मोबाइल कैलकुलेटर में अंतर

आजकल मोबाइल फोन में भी कैलकुलेटर उपलब्ध है. लेकिन मोबाइल के कैलकुलेटर में अक्सर AC और CE बटन नहीं होते, इसलिए ऐसे मामलों में आपको मैन्युअली सभी नंबर हटाने या अंतिम एंट्री सुधारने की आवश्यकता पड़ती है.