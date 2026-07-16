CAFE-III Draft: नई कारों के लिए बदलेंगे माइलेज के नियम? सरकार लाई CAFE-III Draft, गाड़ियों के लिए कैसे होगा अलग और फायदेमंद

CAFE-III Draft: भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के साथ ही पर्यावरण के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने गुरुवार को कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल इकॉनमी (CAFE-III) के ड्राफ्ट नियम को जारी कर दिया है. मंत्रालय के मुताबिक, CAFE-III नियम M1 कैटेगरी की पैसेंजर कारों पर लागू किए जाएंगे. माना जा रहा है कि इसमें ड्राइवर के साथ-साथ 9 लोगों की क्षमता वाली और 3500 किलो तक वजन वाली प्राइवेट कारों को शामिल किया गया है.

मंत्रालय ने इन प्रस्तावित नियमों पर वाहन कंपनियों, उद्योग जगत और आम लोगों से सुझाव भी मांगे हैं. ऊर्जा मंत्रालय ने कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल इकॉनमी (CAFE) III के ड्राफ्ट नियम सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किए हैं.

CAFE नियम आखिर होते क्या हैं?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक CAFE यानी Corporate Average Fuel Economy ऐसे नियम हैं, जो कार कंपनियों की पूरी गाड़ियों की फ्लीट का एक एवरेज फ्यूल की खपत को तय करते हैं. इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि कंपनियां ऐसी कारें बनाएं, जो कम ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट हों और साथ ही साथ कम कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) बनाएं.

इस नियम के तहत अगर कोई कंपनी ज्यादा पेट्रोल खपत करने वाली गाड़ियां बेचती है तो उसे संतुलन बनाने के लिए कुछ ऐसी कारों को भी बेचना पड़ेगा, जो हाइब्रिड हों या फिर कुछ इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी बनाकर बेचें. देखा जाए तो यह नियम केवल किसी एक कार पर नहीं, बल्कि कंपनी द्वारा बेची गई सभी कारों के औसत पर लागू होते हैं. फिलहाल देश में CAFE-II मानक लागू हैं जो 2022-23 से प्रभावी हैं.

क्या होगा इस नियम से गाड़ियों को फायदा?

माना जा रहा है कि अगर नए नियम मौजूदा प्रस्ताव के मुताबिक लागू होते हैं तो आने वाले कुछ सालों में नई कारें पहले के मुकाबले ज्यादा माइलेज दे सकती हैं. केवल यही नहीं बल्कि, ऑटो कंपनियां हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी भी बढ़ा सकती हैं. इसके अलावा बेहतर इंजन और अतिरिक्त सिस्टम लगाने के चलते शुरुआती कीमत कुछ बढ़ने की आशंका भी बनी रह सकती है. देखा जाए तो यह कारें M1 श्रेणी के वाहनों पर शिकंजा कसा जा सकता है. ये नियम 2027-28 से लेकर 2031-32 के दौरान भारत में बेचे जाने वाले या भारत में बिक्री के लिए आयात किए जाने वाले ‘M1 श्रेणी’ के पैसेंजर वाहनों पर लागू होंगे.