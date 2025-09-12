Google को टेंशन देने आई TikTok बनाने वाली कंपनी! लाई AI Tool Seedream 4.0, देगा Nano Banana को टक्कर

TikTok की पैरेंट कंपनी ByteDance ने अपना नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल Seedream 4.0 लॉन्च कर दिया है. इसे कंपनी ने सीधे तौर पर Google DeepMind के Gemini 2.5 Flash Image (Nano Banana) का कॉम्पिटिटर बताया है. यह लॉन्च दिखाता है कि ByteDance अब तेजी से AI-ड्रिवन क्रिएटिव प्लेटफॉर्म्स पर फोकस कर रहा है.

Seedream 4.0 की खासियतें

Seedream 4.0 को ByteDance के Seed Department ने डेवलप किया है. कंपनी का दावा है कि यह टूल पिछली वर्ज़न की तुलना में 10 गुना तेज़ इमेज इंफरेंस दे सकता है. इसमें Seedream 3.0 के टेक्स्ट-टू-इमेज फीचर्स और SeedEdit 3.0 के एडिटिंग फीचर्स को मिलाया गया है. यूजर्स का कहना है कि यह टूल सिंपल टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के जरिए बहुत ही आसानी से सटीक एडजस्टमेंट और एडिटिंग करने की सुविधा देता है.

Gemini से बेहतर परफॉर्मेंस का दावा

ByteDance का कहना है कि Seedream 4.0 ने उनकी आंतरिक टेस्टिंग में Google Gemini 2.5 Flash Image को पीछे छोड़ दिया. उनके MagicBench टेस्ट में यह टूल बेहतर प्रॉम्प्ट एडहेरेंस, अलाइनमेंट और एस्थेटिक्स देने में सफल रहा. हालांकि, यह रिपोर्ट अभी इंडिपेंडेंट टेक्निकल वेरिफिकेशन से नहीं गुज़री है.

उपलब्धता और कीमत

Seedream 4.0 फिलहाल चीन में Jimeng और Doubao AI ऐप्स के जरिए इस्तेमाल किया जा सकता है. वहीं, एंटरप्राइज कस्टमर्स इसे Volcano Engine Cloud Platform पर यूज़ कर सकते हैं.

अगर कीमत की बात करें, तो Fal.ai पर यह टूल $0.03 प्रति इमेज उपलब्ध है, जो Google Gemini 2.5 Flash Image ($0.039) से थोड़ा सस्ता है. इसके अलावा, Bulk यूज़र्स के लिए कंपनी ने $30 प्रति 1000 जेनरेशन का चार्ज रखा है.

मार्केट में कड़ी प्रतिस्पर्धा

AI मीडिया टूल्स के मार्केट में अब जमकर कॉम्पिटिशन है. चीन में Tencent, Kuaishou और Shengshu AI (Vidu क्रिएटर्स) जैसी कंपनियां तेजी से बढ़ रही हैं. Vidu ने हाल ही में मल्टी-रेफरेंस इमेज जनरेशन का फीचर भी लॉन्च किया है. दूसरी ओर, Google का Nano Banana सोशल मीडिया पर 3D फिगर ट्रेंड्स की वजह से वायरल हो चुका है. ऐसे में ByteDance का Seedream 4.0 अब स्पीड, कम कीमत और एडिटिंग फीचर्स के दम पर इस भीड़ भरे मार्केट में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है.