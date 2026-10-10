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Budget Friendly Car: 6 लाख से कम बजट में लें टाटा की ये किफायती कार, जबरदस्त फीचर्स और बेहतरीन परफॉर्मेंस, सेफ्टी में भी सबसे आगे

इस कार को इसलिए लेना चाहिए क्योंकि, इसकी सबसे खास और आकर्षक बात इसकी 4 स्टार सेफ्टी है. केवल यही नहीं कार में आपको फीचर्स भी भर-भर के मिलते हैं.  यह कार अपने सेगमेंट में आने वाली अन्य कारों जैसे Maruti Suzuki WagonR), हुंडई ग्रैंड आई10 नियोस के साथ ही साथ मारुति सुजुकी स्विफ्ट को भी कड़ी टक्कर देती है.

By: Kunal Mishra | Published: October 10, 2026 3:26:51 PM IST

Budget Friendly Car: 6 लाख से कम बजट में लें टाटा की ये किफायती कार, जबरदस्त फीचर्स और बेहतरीन परफॉर्मेंस, सेफ्टी में भी सबसे आगे


Budget Friendly Car: अगर आप कम बजट में कोई बेहतरीन और सुरक्षित कार देख रहे हैं तो ऐसे में टाटा टिआगो न केवल आपके बजट में फिट बैठेगी बल्कि, आपकी जरूरतों पर भी खरी उतरेगी. आमतौर पर लोग बजट फ्रेंडली कार ले तो लेते हैं, लेकिन ज्यादा माइलेज और फीचर्स के चलते कहीं न कहीं अपनी सुरक्षा से समझौता कर बैठते हैं. कुछ समय पहले ही टाटा काने अपनी टियागो फेसलिफ्ट से पर्दा उठाया था. इसके बाद से ही इस कार को भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में काफी पसंद किया जा रहा है. हालांकि, लंबे समय से टियागो छोटी हैचबैक सेगमेंट में राज कर रही है.
इस कार को इसलिए लेना चाहिए क्योंकि, इसकी सबसे खास और आकर्षक बात इसकी 4 स्टार सेफ्टी है. केवल यही नहीं कार में आपको फीचर्स भी भर-भर के मिलते हैं.  यह कार अपने सेगमेंट में आने वाली अन्य कारों जैसे Maruti Suzuki WagonR), हुंडई ग्रैंड आई10 नियोस के साथ ही साथ मारुति सुजुकी स्विफ्ट को भी कड़ी टक्कर देती है. 

फीचर्स और परफॉर्मेंस में दमदार 

इस कार में आपको सेफ्टी के साथ-साथ 1.2-लीटर का 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन भी मिलता है, जो काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है. यह इंजन 86 PS की पावर और 113 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. यह कार आपको ऑटोमैटिक (AMT) और सीएनजी दोनों ऑप्शन्स में मिलती है. केवल यही नहीं बल्कि, कार में आपको एक बेहतरीन और आरामदायक इंटीरियर भी मिलता है, जिसमें 10.25 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ ही साथ वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले भी दिया जाता है.

Tags: Budget Friendly Car
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