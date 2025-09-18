अब पोस्ट ऑफिस से मिलेगा BSNL का सिम और रिचार्ज! जानिए नया 199 वाला प्लान भी
अब देशभर के पोस्ट ऑफिस से BSNL सिम कार्ड और मोबाइल रिचार्ज की सुविधा मिलेगी. यह कदम BSNL की मोबाइल सेवाओं को दूर-दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए उठाया गया है.

By: Renu chouhan | Published: September 18, 2025 7:50:00 PM IST

भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) और डाक विभाग (Department of Posts – DoP) ने एक नया समझौता (MoU) किया है, जिसके तहत अब देशभर के पोस्ट ऑफिस से BSNL सिम कार्ड और मोबाइल रिचार्ज की सुविधा मिलेगी. यह कदम BSNL की मोबाइल सेवाओं को दूर-दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए उठाया गया है.

पोस्ट ऑफिस बनेंगे BSNL सेवा केंद्र
इस समझौते के अनुसार, डाक विभाग के 1.65 लाख से अधिक पोस्ट ऑफिस BSNL के लिए सिम कार्ड बेचने और मोबाइल रिचार्ज करने का काम करेंगे. भारत पोस्ट का नेटवर्क देश के लगभग हर गांव और कस्बे तक फैला हुआ है, जिससे यह पहल BSNL की पहुंच को और मजबूत करेगी.

उद्देश्य – गांवों तक कनेक्टिविटी और डिजिटल सेवाएं
इस साझेदारी का मुख्य मकसद है BSNL की सेवाओं को आसान और सस्ती बनाना, खासकर उन क्षेत्रों में जहां नेटवर्क की समस्या रहती है. पोस्ट ऑफिस अब डिजिटल इंडिया, वित्तीय समावेशन और सामाजिक-आर्थिक विकास जैसे लक्ष्यों को समर्थन देने वाले सेवा केंद्र बन जाएंगे.

पहले असम में हुआ सफल ट्रायल
इस मॉडल का प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट असम में पहले ही सफलतापूर्वक लागू किया गया है, जिससे यह साफ हो गया है कि यह मॉडल देशभर में लागू किया जा सकता है.

BSNL का नया ₹199 प्लान – अब और सस्ता इंटरनेट और कॉलिंग
– 30 दिन की वैलिडिटी
– रोजाना 2GB डेटा (कुल 60GB)
– अनलिमिटेड कॉलिंग (नेशनल रोमिंग सहित)
– हर दिन 100 फ्री SMS

BSNL का कहना है कि यह प्लान प्राइवेट कंपनियों के मुकाबले बहुत सस्ता और फायदेमंद है, क्योंकि अन्य कंपनियों में ऐसी सुविधा ₹400 तक में मिलती है.

