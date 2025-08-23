Bsnl New Recharge : बीएसएनएल लाया 84 दिन वाला सबसे सस्ता प्लान, 3 खूबियां जो इसे बनाती हैं खास

Bsnl New Recharge : महंगाई के दौर में मोबाइल फोन रिचार्ज कराना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया है। इसका असर कंज्यूमर की पॉकेट पर भी पड़ता है। शुरुआत में प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां सस्ते प्लान लाकर कंज्यूमर को एक तरह से फंसा लेती हैं, लेकिन कुछ महीनों के बाद इन रिचार्ज अमाउंट बढ़ जाता है। अगर आप भी महंगे रिचार्ज प्लान्स से परेशान हैं और कम खर्च में वही सुविधाएं पाना चाहते हैं तो सरकारी कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (Bharat Sanchar Nigam Limited) के प्लान्स में जा सकते हैं।

मिलेगा 3GB डेटा

सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL यूजर के लिए मोबाइल फोन रिचार्ज का जबरदस्त प्रीपेड प्लान लेकर आया है। इसका सबसे बड़ा बेनेफिट यह है कि इस प्लान को लेने से डेना और कॉलिंग की दिक्कत दूर जाएगी। BSNL का यह प्लान 84 दिन की वैलिडिटी के साथ उपलब्ध है। इस प्लान की एक और खूबी यह है कि BSNL इस रिचार्ज में कंज्यूमर को 3GB डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा भी देता है। यह प्लान प्राइवेट संचार कंपनियों की तुलना में बहुत ही अच्छा है। अगर आप भी महंगे रिचार्ज से तंग आ गए हैं तो BSNL के इस प्लान के ले सकते हैं।

अनलिमिटेड कॉल्स की सुविधा ने बढ़ाया आकर्षण

इस प्लान को लेकर सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNLने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट के जरिये जानकारी साझा की है। इसमें नए रिचार्ज प्लान के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। BSNL के अधिकारियों का कहना है कि कंपनी का यह रिचार्ज प्लान 84 दिन की वैलिडिटी ऑफर के साथ है। BSNL का कहना है कि यह प्लान लेने वाले यूजर्स को किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स करने की सुविधा भी मिलेगी। इस प्लान में रोजाना 3GB हाई-स्पीड डेटा दिया जा रहा है। प्लान में में 100 SMS भेजने की सुविधा भी मिलेगी, वह भी रोजाना।

1 रुपये का ऑफर अभी मौजूद

84 दिन की वैलिडिटी वाले प्लान के साथ BSNL अब भी 1 रुपये वाला जबरदस्त ऑफर मौजूद है। कंपनी ने एक फ्रीडम ऑफर की घोषणा की है, जिसमें यूजर्स को सिर्फ 1 रुपये में BSNL का SIM कार्ड दिया जा रहा है। 1 रुपये में यूजर्स को 30 दिनों की वैलिडिटी दी जाएगी। 1 रुपये में BSNL 30 दिनों की वैलिडिटी दे रहा है. ऑफर में डेटा और कॉलिंग की सुविधा भी है। वह भी रोजाना 2GB डेटा और किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स करने की सुविधा के साथ। यह ध्यान रखें कि BSNL का यह ऑफर सिर्फ 31 अगस्त तक ही वैलिड है।

YouTuber Dhruv Rathee: ध्रुव राठी का स्टार्टअप एक कॉलेज प्रोजेक्ट से ज्यादा कुछ नहीं! X पर यूजर्स ने क्यों की AI Fiesta की आलोचना?