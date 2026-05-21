फ्री SIM, रोज 2GB डेटा – अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग…नए यूजर्स के लिए खास तोहफा; यहां जानें पूरी डिटेल

BSNL Offer News: BSNL अपने सस्ते और किफायती प्रीपेड प्लान्स के लिए पहले से ही ग्राहकों के बीच काफी लोकप्रिय है. अब कंपनी एक और खास ऑफर लेकर आई है, जिसमें नए ग्राहकों को फ्री सिम के साथ डेटा, कॉलिंग और SMS जैसी सुविधाएं बिना किसी अतिरिक्त खर्च के दी जा रही हैं. हाल ही में 1 रुपये वाले ‘फ्रीडम ऑफर’ के बाद यह नया ऑफर लोगों का ध्यान खींच रहा है.

क्या मिल रहा है इस ऑफर में?

कंपनी द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, इस ऑफर के तहत ग्राहकों को फ्री में BSNL SIM दी जाएगी. साथ ही 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ रोज 2GB हाई-स्पीड डेटा, अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और प्रतिदिन 100 SMS का लाभ मिलेगा. यानी पूरे महीने में यूजर्स को कुल 60GB डेटा और 3000 SMS मिलेंगे.

ऑफर की वैलिडिटी कब तक?

BSNL ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर वीडियो पोस्ट कर बताया है कि यह ऑफर 31 मई तक वैलिड रहेगा. यानी इच्छुक ग्राहक इस तारीख तक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. हालांकि कंपनी ने अभी यह साफ नहीं किया है कि ऑफर को आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं. इसलिए ग्राहक सीमित समय के भीतर इसका फायदा उठा सकते हैं.

किन लोगों को मिलेगा फायदा?

यह ऑफर खास तौर पर नए ग्राहकों के लिए पेश किया गया है. यानी जो लोग नया BSNL कनेक्शन लेना चाहते हैं, वही इस योजना का लाभ उठा सकेंगे. कंपनी ने सलाह दी है कि ऑफर से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी BSNL ऑफिस या रिटेल स्टोर से संपर्क कर सकते हैं.

Jio, Airtel और Vi से अलग रणनीति

फिलहाल Reliance Jio, Bharti Airtel और Vodafone Idea के पास नए ग्राहकों के लिए इस तरह का कोई फ्री ऑफर उपलब्ध नहीं है. ऐसे में BSNL का यह कदम टेलीकॉम मार्केट में ग्राहकों को आकर्षित करने की बड़ी रणनीति माना जा रहा है.

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