Home > टेक - ऑटो > BSNL ने दिया दिवाली का तोहफा! 1 रुपये में अनलिमिटेड डेटा और कॉलिंग ऑफर शुरू

BSNL: दिवाली पर BSNL जबरदस्त ऑफर ला रहा है. Fibre Basic Neo प्लान अब सिर्फ 399 रुपये में है. साथ ही 3300GB डेटा और 60Mbps स्पीड रहेगी. नए यूजर्स को 1 रुपये में अनलिमिटेड कॉल, डेटा और SMS का शानदार ऑफर मिल रहा है.

By: Team InKhabar | Published: October 17, 2025 5:52:41 PM IST

BSNL: फेस्टिव सीजन में BSNL स्पेशल ऑफर लेकर आया है. BSNL ने अपने लोकप्रिय Fibre Basic Neo प्लान पर 3 महीने के लिए विशेष छूट देने का एलान किया है, जिससे ग्राहक अब इसका बेहद ही कम कीमत पर ले सकेंगे. 

क्या है इस ऑफर की खास बात?

यह ऑफर उन सभी ग्राहकों के लिए है जो अपने घर या व्यवसाय के लिए हाईस्पीड इंटरनेट की तलाश में हैं. पहले यह प्लान 499 रुपये में उपलब्ध था, लेकिन अब फेस्टिवल ऑफर के तहत इसे केवल 399 प्रति माह में मिल रहा है. इसका मतलब 3 महीने तक हर महीने आप 100 रुपये की बचत कर सकते हैं.

प्लान की खासियत

डेटा और स्पीड: इस प्लान में कुल 3300 GB डेटा मिलता है, जिसकी स्पीड 60 Mbps तक है. वीडियो स्ट्रीमिंग, गेमिंग और वर्किंग के लिए यह एक बेहतरीन विकल्प है.
 यह खास ऑफर देश के सभी सर्कल में लागू है. इसका  लाभ ग्राहक कहीं भी उठा सकते हैं.
 BSNL ने आधिकारिक X (ex Twitter) पर इसकी जानकारी साझा की है, जिससे यह ऑफर और भी अधिक विश्वसनीय है.
1 रुपये वाला स्पेशल ऑफर सिर्फ मौजूदा ग्राहकों ही नहीं, बल्कि नए यूजर्स के लिए भी है. जिन ग्राहकों को BSNL 4G पर स्विच करना है उनके लिए भी खास पैकेज पेश किया गया है.

अनलिमिटेड कॉलिंग
रोजाना 2 GB डेटा
100 SMS प्रतिदिन
फ्री SIM
यह ऑफर 15 अक्टूबर से शुरू होकर 15 नवंबर तक उपलब्ध रहेगा.

कौन लोग उठा सकते हैं इसका लाभ

यह ऑफर खासतौर पर उन लोगों के लिए है जो त्योहारों पर अपने इंटरनेट खर्चों को कम करना चाहते हैं. साथ ही नए ग्राहकों के लिए भी यह एक अच्छा मौका है कि वे बिना ज्यादा खर्च किए BSNL की विश्वसनीय सेवाओं का लाभ ले सकेंंगे. अगर आप भी अपने घर या ऑफिस के लिए हाईस्पीड इंटरनेट (high speed  internet ) की तलाश में हैं तो यह फेस्टिवल ऑफर आपके लिए एक शानदार अवसर है.

Tags: BSNLBSNL 4G BSNL internetBSNL Diwali 2025BSNL new offersfestival offer on sim
