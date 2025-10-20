Home > टेक - ऑटो > BSNL Diwali Offer: ₹1812 में 1 साल तक अनलिमिटेड कॉल, 2GB डेटा और फ्री LIVE TV!

कंपनी ने हाल ही में अपना 4G नेटवर्क लॉन्च किया है, जिससे लोग एक बार फिर सरकारी टेलीकॉम सेवा की ओर लौट रहे हैं. BSNL भी अपने यूज़र्स को लुभाने के लिए कई ऐसे ऑफर दे रहा है जो निजी कंपनियों को टक्कर दे रहे हैं.

October 20, 2025

भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने दिवाली से पहले अपने पुराने और नए ग्राहकों के लिए कई शानदार ऑफर पेश किए हैं. इसमें सीनियर सिटीजन्स, कॉर्पोरेट ग्राहकों, और नए यूजर्स सभी के लिए अलग-अलग योजनाएं शामिल हैं. BSNL की Diwali Bonanza योजना 18 अक्टूबर से 18 नवंबर 2025 तक चलेगी. कंपनी ने हाल ही में अपना 4G नेटवर्क लॉन्च किया है, जिससे लोग एक बार फिर सरकारी टेलीकॉम सेवा की ओर लौट रहे हैं. BSNL भी अपने यूज़र्स को लुभाने के लिए कई ऐसे ऑफर दे रहा है जो निजी कंपनियों को टक्कर दे रहे हैं.

सीनियर सिटीजन प्लान: ₹1812 में 1 साल की धमाकेदार वैलिडिटी
60 साल या उससे अधिक उम्र के ग्राहकों के लिए BSNL ने ‘सीनियर सिटीजन प्लान’ लॉन्च किया है. इसकी कीमत ₹1812 है और यह पूरे 1 साल तक वैध रहेगा.

इसमें मिलने वाले फायदे हैं:
* हर दिन 2GB 4G डेटा
* अनलिमिटेड कॉलिंग
* 100 SMS प्रतिदिन
* फ्री सिम कार्ड
* साथ ही 6 महीने का BiTV Premium सब्सक्रिप्शन मुफ्त

यह प्लान 18 नवंबर 2025 तक खरीदा जा सकता है. अगर आप तब तक यह ऑफर ले लेते हैं, तो आपको पूरे 1 साल तक इसके सभी फायदे मिलेंगे. यह प्लान खासतौर पर सीनियर सिटीजन्स के लिए बनाया गया है ताकि वे कनेक्टेड और एंटरटेन रह सकें.

BSNL का ₹1 वाला दिवाली प्लान
BSNL ने नए ग्राहकों के लिए ₹1 का दिवाली 4G प्लान पेश किया है. इस प्लान के तहत नए यूजर्स को एक महीने तक मुफ्त मोबाइल सेवाएं मिलेंगी.

इस ऑफर में शामिल हैं:
* हर दिन 2GB हाई-स्पीड डेटा
* अनलिमिटेड वॉयस कॉल्स
* 100 SMS प्रतिदिन
* फ्री सिम कार्ड एक्टिवेशन

यह प्लान सिर्फ नए ग्राहकों के लिए है और 15 नवंबर 2025 तक उपलब्ध रहेगा. BSNL का यह कदम नए यूजर्स को सरकारी नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम है.

दिवाली लकी ड्रॉ ऑफर
BSNL ने दिवाली के मौके पर एक लकी ड्रॉ ऑफर भी शुरू किया है. अगर आप 18, 19 या 20 अक्टूबर को BSNL के Selfcare App या वेबसाइट से ₹100 या उससे ज्यादा का रिचार्ज करते हैं, तो आप इस लकी ड्रॉ में हिस्सा ले सकते हैं. हर दिन 10 भाग्यशाली ग्राहकों को 10 ग्राम का चांदी का सिक्का जीतने का मौका मिलेगा. यह ऑफर ग्राहकों को रिचार्ज के साथ-साथ इनाम जीतने का सुनहरा अवसर देता है.

कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए छूट
BSNL ने कॉर्पोरेट यूजर्स के लिए भी विशेष ऑफर जारी किया है. अगर कोई कंपनी 10 नए पोस्टपेड कनेक्शन और 1 FTTH (फाइबर टू द होम) कनेक्शन लेती है, तो उसे पहले महीने की बिलिंग पर 10% की छूट मिलेगी. यह ऑफर उन व्यवसायों के लिए फायदेमंद है जो BSNL की विश्वसनीय और किफायती सेवाओं का लाभ उठाना चाहते हैं.

Gift A Recharge योजना
BSNL ने इस दिवाली एक Gift A Recharge योजना भी शुरू की है. अब कोई भी BSNL ग्राहक अपने दोस्तों या परिवार वालों को रिचार्ज गिफ्ट कर सकता है. यह रिचार्ज BSNL Selfcare App के माध्यम से भेजा जा सकता है, साथ में आप एक पर्सनल मैसेज भी जोड़ सकते हैं. हर गिफ्ट रिचार्ज पर रिसीवर को रिचार्ज राशि पर 2.5% की छूट मिलेगी. यह ऑफर 18 नवंबर 2025 तक वैध रहेगा.

