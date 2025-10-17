Home > टेक - ऑटो > BSNL का धमाकेदार दिवाली ऑफर! सिर्फ ₹1 में मिलेगा 1 महीने का 4G डेटा और फ्री कॉलिंग

BSNL का कहना है कि यह ऑफर खास तौर पर नए ग्राहकों के लिए है, ताकि वे कंपनी के देश में खुद विकसित किए गए 4G नेटवर्क का अनुभव कर सकें. इसमें किसी भी तरह का अतिरिक्त सर्विस चार्ज नहीं देना होगा, यानी ग्राहक पूरे 30 दिनों तक फ्री नेटवर्क का आनंद ले सकते हैं.

By: Renu chouhan | Published: October 17, 2025 8:06:44 AM IST

दिवाली के मौके पर सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL (भारत संचार निगम लिमिटेड) ने अपने ग्राहकों के लिए एक शानदार तोहफा पेश किया है. कंपनी ने 15 अक्टूबर से 15 नवंबर 2025 तक चलने वाला स्पेशल दिवाली ऑफर लॉन्च किया है, जिसमें यूज़र्स को सिर्फ ₹1 में पूरा एक महीना फ्री 4G सर्विस मिलेगी. BSNL का कहना है कि यह ऑफर खास तौर पर नए ग्राहकों के लिए है, ताकि वे कंपनी के देश में खुद विकसित किए गए 4G नेटवर्क का अनुभव कर सकें. इसमें किसी भी तरह का अतिरिक्त सर्विस चार्ज नहीं देना होगा, यानी ग्राहक पूरे 30 दिनों तक फ्री नेटवर्क का आनंद ले सकते हैं.

क्या मिलेगा इस ₹1 वाले प्लान में?
BSNL का यह दिवाली ऑफर केवल सस्ता ही नहीं, बल्कि बेहद फायदे से भरपूर है. इसमें यूज़र्स को वह सब कुछ मिलेगा जो उन्हें एक पावरफुल टेलीकॉम प्लान में चाहिए होता है.

इस प्लान के फायदे:
* पूरे भारत में अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग
* रोज़ाना 2GB हाई-स्पीड 4G डेटा
* हर दिन 100 SMS फ्री
* साथ में फ्री सिम कार्ड भी

कंपनी का कहना है कि इस प्लान के जरिए यूज़र्स को BSNL के नेटवर्क की स्पीड और क्वालिटी का रियल अनुभव मिलेगा, ताकि वे जान सकें कि BSNL अब पहले से कहीं ज्यादा तेज़ और भरोसेमंद हो चुका है.

BSNL का पिछला ऑफर बना बड़ी सफलता
BSNL को इस नए दिवाली ऑफर से काफी उम्मीदें हैं क्योंकि कंपनी का अगस्त 2025 वाला ऑफर बहुत सफल रहा था. उस दौरान लॉन्च किए गए एक स्पेशल प्रमोशनल स्कीम से BSNL को हजारों नए ग्राहक मिले. कंपनी ने सिर्फ एक महीने में 1,38,000 से ज्यादा नए यूजर्स जोड़े, जिससे BSNL ने Airtel को पीछे छोड़कर भारत की दूसरी सबसे बड़ी मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर का खिताब हासिल किया. अब यह नया ऑफर कंपनी की उसी सफलता को दोहराने का एक और प्रयास है.

BSNL चेयरमैन का बयान
BSNL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ए. रॉबर्ट जे. रवी ने बताया कि यह दिवाली ऑफर सिर्फ एक स्कीम नहीं, बल्कि कंपनी की सेवा गुणवत्ता और नेटवर्क कवरेज पर भरोसा जताने का तरीका है. उन्होंने कहा, “यह दिवाली बोनस हमारे ग्राहकों को हमारे 4G नेटवर्क का अनुभव गर्व से करने का मौका देता है. हमें भरोसा है कि एक बार यूज़र्स हमारे नेटवर्क का अनुभव करेंगे, तो वे लंबे समय तक BSNL के साथ बने रहेंगे.” यह बयान दर्शाता है कि BSNL अपने नेटवर्क को लेकर पूरी तरह आत्मविश्वास से भरा हुआ है और वह अब 4G मार्केट में निजी कंपनियों को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार है.

ऑफर का लाभ कैसे उठाएं?
जो यूज़र्स इस ₹1 वाले ऑफर का फायदा उठाना चाहते हैं, वे दो तरीकों से इसे एक्टिव कर सकते हैं — या तो नजदीकी BSNL स्टोर पर जाएं, या फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए ऑफर का लाभ लें. यह ऑफर केवल 15 अक्टूबर से 15 नवंबर 2025 के बीच ही वैध है. कंपनी का उद्देश्य है कि दिवाली जैसे त्योहारी सीजन में अधिक से अधिक नए ग्राहक BSNL के नेटवर्क से जुड़ें और उसके मेड-इन-इंडिया 4G नेटवर्क की ताकत का अनुभव करें.

