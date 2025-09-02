Home > टेक - ऑटो > Jio को टक्कर! BSNL का जबरदस्त वार, एक साल तक फ्री कॉलिंग और 600GB डेटा

BSNL cheap Prepaid Recharge Plans: बीएसएनएल के प्लान में कम कीमत में फ्री कॉलिंग के साथ-साथ 600 GB डेटा भी मिल रहा है। चलिए जानते हैं इस प्लान के बारे में पूरी जानकारी।

Published By: JP Yadav
Published: September 2, 2025 17:41:58 IST

BSNL launch cheap Prepaid Recharge Plans
BSNL launch cheap Prepaid Recharge Plans

BSNL launch cheap Prepaid Recharge Plans: मोबाइल फोन इस्तेमाल करना अब जरूरत नहीं बल्कि मजबूरी भी बन गया है। यंगस्टर्स खासतौर से सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव रहते हैं, ऐसे में वो संचार कंपनियों के सबसे बड़े उपभोक्ता हैं। महंगाई के दौर में मोबाइल फोन रिचार्ज कराना काफी खर्चीला हो रहा है, क्योंकि निजी संचार कंपनियों (एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया (Vi)) ने हाल के वर्षों में कई बार टैरिफ बढ़ाए हैं। अगर आप भी महंगे होते मोबाइल फोन रिचार्ज प्लान से परेशान हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि Jio, Airtel और Vi के महंगे रिचार्ज प्लान को देखते हुए भारत संचार निगम लिमिटेड (Bharat Sanchar Nigam Limited) भी मैदान में उतर आया है। कंपनी ने कम कीमत पर कई प्लान्स लेकर आया है। इसी कड़ी में BSNL ने 365 दिन (एक साल) का एक बहुत ही सस्ता प्लान लॉन्च किया है। 

BSNL ₹1999 Plan

जहां एक ओर Jio, Airtel और Vi का सालभर का रिचार्ज 2,000 रुपये से ज्यादा का आता है तो वहीं BSNL का 365 दिन वाला प्लान सिर्फ 1,999 रुपये में मिल रहा है। इस प्लान में 395 दिन की वैलिडिटी मिलती है, साथ ही 600GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और हर दिन 100 SMS दिए जाते हैं। खास बात यह है कि इसमें डेटा की कोई रोज़ाना लिमिट नहीं है। यानी पूरे साल आप 600GB डेटा को अपनी जरूरत के हिसाब से कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह किफायती प्लान लोगों को खूब पसंद आ रहा है। BSNL ने अपनी सेवाओं में सुधार किया है, जिससे यंगस्टर्स भी इसे खूब अपना रहे हैं। 

BSNL ₹2399 Plan

BSNL का एक और प्लान ₹2399 का है जो साल भर के लिए आता है। इसमें 365 दिन की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग, रोज 100 SMS और हर दिन 2GB डेटा मिलता है। दोनों प्लान में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। ₹1999 वाले प्लान में एक साथ 600GB डेटा मिलता है, जबकि ₹2399 वाले प्लान में रोज 2GB डेटा के हिसाब से कुल 730GB डेटा दिया जाता है।

Jio ₹3599 Plan

अगर जियो के प्लान की बात करें तो सालभर के लिए ₹3599 वाला प्लान है। इसमें हर दिन 2.5GB डेटा, रोजाना 100 SMS और अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती है।

Airtel ₹3599 Plan

एयरटेल का भी ₹3599 वाला प्लान है, जिसमें 365 दिन तक वैलिडिटी होती है। इस प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग, रोजाना 100 SMS और हर दिन 2GB डेटा मिलता है। 

Tags: BSNL New Packtech news
