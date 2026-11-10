BSNL के 200 रुपये से कम के 3 नए Plans, मिलेगा कितना डेटा-कितनी कर सकेंगे बात; यहां जानें सब

BSNL 3 New Cheap Plans: अगर आप भी महंगे मोबाइल फोन रिचार्ज प्लान से परेशान हैं तो देश की सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने उपभोक्ताओं के लिए 3 नए प्रीपेड प्लान पेश किए हैं. ये 3 प्लान 172 रुपये, 184 रुपये और 190 रुपये के हैं. BSNL ने ये प्लान टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) के निर्देश के बाद पेश किए हैं. ये सभी प्लान अन्य प्रतिद्वंद्वी संचार कंपनियों की तुलना में बहुत ही सस्ते हैं.

TRAI के निर्देश के अनुसार, ये प्लान यूजर्स को कम खर्च में एक्टिव रहने का एक सस्ता विकल्प देते हैं. असल में TRAI ने टेलीकॉम कंपनियों से कहा था कि वे अपने प्लान्स से डेटा हटा दें और यूजर्स को ऐसे रिचार्ज का विकल्प दें, जिनमें डेटा न हो और जो सस्ते हों. ऐसे में BSNL के ये प्लान भी इसी कैटेगरी में आते हैं. इनमें कोई डेटा नहीं मिलता है, बल्कि इंटरनेट की सुविधा मिलती है. इसी तरह एसएमएस की सुविधा भी इन प्लान्स में दी जा रही है. आइए इन प्लान्स के सभी फायदों पर एक नज़र डालते हैं।

BSNL के 172 रुपये, 184 रुपये और 190 रुपये वाले प्रीपेड प्लान

BSNL के 172 रुपये वाले प्लान में अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और रोज़ाना 100 SMS मिलते हैं. इस प्लान का इस्तेमाल करने पर रोज़ का खर्च लगभग 6.14 रुपये आता है. BSNL के 184 रुपये वाले प्लान में भी अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और रोज़ाना 100 SMS मिलते हैं. सबसे आखिर में 190 रुपये वाला प्लान है, जिसकी वैलिडिटी 1 महीने की है और इसमें अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग के साथ रोज़ाना 100 SMS मिलते हैं

Jio, Airtel और Vi के प्लान के जैसी मिल रही सुविधा

BSNL के ये प्लान बिल्कुल वैसे ही हैं, जैसे Jio, Airtel और Vi के प्लान होते हैं. सभी टेलीकॉम कंपनियों ने TRAI के निर्देशानुसार अपने यूजर्स के लिए ऐसे प्रीपेड पैक पेश किए हैं. ये पैक यूज़र्स को एक्टिव रहने का एक भरोसेमंद तरीका देते हैं. इससे भारतीय टेलीकॉम ऑपरेटरों के ARPU (प्रति यूज़र औसत रेवेन्यू) की ग्रोथ पर असर पड़ सकता है, जो हाल ही में काफी बेहतर हुई है. सभी ऑपरेटर अब यह समझ गए हैं कि जिन्हें डेटा इस्तेमाल करना है, वे किसी न किसी तरह से डेटा का इस्तेमाल करेंगे ही. ऐसे में भले ही वे इन प्लान्स से रिचार्ज करें, लेकिन अपनी शॉर्ट-टर्म डेटा ज़रूरतों के लिए वे आगे चलकर प्रीपेड डेटा वाउचर पर भी पैसे खर्च करेंगे. BSNL के ये प्लान अब यूज़र्स के लिए उपलब्ध हैं और इनसे रिचार्ज किया जा सकता है.