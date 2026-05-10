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BSA Scrambler 650 vs Yezdi Scrambler 350: पावर से परफॉर्मेंस तक कौन किससे ज्यादा बेहतर? फीचर्स में क्या रहेगी बेस्ट

500 सीसी से उपर की बाइक राइडिंग का शौक युवाओं में काफी होता है. अगर आप भी एक अच्छी और दमदार रेट्रो बाइक लेना चाहते हैं तो ऐसे में यह दोनों ही बाइकें आपके लिए सटीक रहने वाली हैं.

By: Kunal Mishra | Last Updated: May 10, 2026 1:36:25 PM IST

BSA Scrambler 650 vs Yezdi Scrambler 350: पावर से परफॉर्मेंस तक कौन किससे ज्यादा बेहतर? फीचर्स में क्या रहेगी बेस्ट


Best Sports Bike: आज के समय में भारतीय बाइक बाजार में 500 सीसी की बाइकों का दबदबा लंबे समय से बना हुआ है. आजकल बाइक लेते समय आपको कुछ बातों का खासतौर पर ध्यान रखना चाहिए. अगर आप एक नई स्पोर्ट्स बाइक लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ऐसे में BSA Scrambler 650 vs Yezdi Scrambler 350 में से किसी एक बाइक को ले सकते हैं. यह दोनों बाइकें पावर और परफॉर्मेंस देने के साथ ही साथ ऑफरोडिंग के लिहाज से भी काफी बेहतरीन मानी जाती है.

500 सीसी से उपर की बाइक राइडिंग का शौक युवाओं में काफी होता है. अगर आप भी एक अच्छी और दमदार रेट्रो बाइक लेना चाहते हैं तो ऐसे में यह दोनों ही बाइकें आपके लिए सटीक रहने वाली हैं. 

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फीचर्स में कौन ज्यादा दमदार?

फीचर्स की तुलना में ये दोनों ही बाइकें काफी जबरदस्त मानी जाती हैं. बात करें अगर BSA Scrambler 650 की तो इस बाइक में आपको ऐलईडी हेडलाइटस एलईडी इंडिकेटर्स और एक रिवर्स LCD instrument cluster का भी ऑप्शन मिलता है. वहीं, इसमें आपको 12V/USB charging port भी देखने के लिए मिलता है. वहीं, दूसरी तरफ Yezdi Scrambler 2026 में आपको स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल और LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिया जाता है. इस बाइक में आपको कई अन्य बेहतरीन फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं. बाइक में आपको सेफ्टी फीचर्स भी दिए जाते हैं. 

परफॉर्मेंस में कौन ज्यादा आगे? 

BSA Scrambler 650 में आपको 5 स्पीड मैन्युअल गियरबॉक्स मिलने के साथ ही साथ 19-inch front/17-inch rear के साथ ही 187 mm की ग्राउंड क्लीयरेंस भी मिल जाती है. इसमें आपको LCD instrument cluster भी दिया जाता है. वहीं, दूसरी तरफ 2026 Yezdi Scrambler में आपको 334cc का सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन मिलता है. यह इंजन पहले वाले इंजन से पावर और परफॉर्मेंस में काफी अच्छा माना जा रहा है. 

Tags: Best Sports Bike
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