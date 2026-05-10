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Brixton Crossfire 500 Storr vs Triumph Speed 400: फीचर्स से परफॉर्मेंस तक कौन ज्यादा आगे? किसमें मिलेंगे लेटेस्ट फीचर्स

इन दोनों बाइकों में आपको बेहतरीन फीचर्स मिलने के साथ ही अन्य चीजों में भी बेहतर मानी जाती हैं. इन्हें लेने से पहले आपको दोनों बाइकों के बीच के अंतर को समझ लेना चाहिए.

By: Kunal Mishra | Published: May 10, 2026 11:34:06 AM IST

Brixton Crossfire 500 Storr vs Triumph Speed 400: फीचर्स से परफॉर्मेंस तक कौन ज्यादा आगे? किसमें मिलेंगे लेटेस्ट फीचर्स


Best Sports Bike: आज के समय में एक किफायती बाइक लेना काफी चैलेंजिंग हो गया है. आजकल लोग एक ऐसी बाइक देखते हैं, जो न केवल फीचर्स और परफॉर्मेंस में बेहतरीन हो बल्कि, अच्छी पावर भी देती हो. अगर आप एक अच्छी बाइक लेना चाहते हैं तो ऐसे में राइडिंग एक्सपीरियंस के साथ ही माइलेज भी देती हो. खासकर 500cc सेगमेंट वाली बाइकें भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में काफी लोकप्रिय हैं. अगर आप 500cc सेगमेंट में कोई बाइक लेना चाहते हैं तो ऐसे में Brixton Crossfire 500 Storr vs Triumph Speed 400 में से किसी एक को ले सकते हैं.

इन दोनों बाइकों में आपको बेहतरीन फीचर्स मिलने के साथ ही अन्य चीजों में भी बेहतर मानी जाती हैं. इन्हें लेने से पहले आपको दोनों बाइकों के बीच के अंतर को समझ लेना चाहिए. 

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फीचर्स में कौन ज्यादा बेहतर?

इस सेगमेंट में यह दोनों ही बाइकें फीचर्स के मामले में बेहतर रहती हैं. Brixton Crossfire 500 Storr में आपको switchable Bosch ABS के साथ ही साथ 7 इंच की TFT कलर डिस्प्ले मिलती है. इस बाइक में फुल एलईडी लाइटिंग और USB चार्जिंग के साथ-साथ switchable rear ABS का भी ऑप्शन दिया जाता है. वहीं, दूसरी ओर Triumph Speed 400 में आपको स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल मिलने के साथ ही ड्युल चैनल ABS और LED लाइटिंग भी मिल जाती है. वहीं, इस बाइक में USB-C चार्जिंग पोर्ट भी देखने के लिए मिल जाता है. 

परफॉर्मेंस में कौन है ज्यादा आगे? 

परफॉर्मेंस के मामले में दोनों ही बाइकें काफी बेहतर मानी जाती है. Brixton Crossfire 500 Storr में आपको 486 cc का लिक्विड कूल्ड, पैरलल ट्विन इंजन दिया जाता है, जो 47.58 PS की पावर के साथ ही 43 Nm का टॉर्क भी जनरेट करता है. देखा जाए तो पावर के मामले में यह काफी अच्छी है. इस बाइक में भी आपको 6 स्पीड गियरबॉक्स मिलते हैं साथ ही 16 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है. वहीं, दूसरी तरफ Triumph Speed 400 में आपको 349cc DOHC का सिंगल सिलेंडर इंजन देखने के लिए मिलता है. यह इंजन 29.1 PS की पावर देने के साथ ही साथ 29.6 Nm का टॉर्क भी जनरेट करती है. 

Tags: Brixton Crossfire 500 Storr
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