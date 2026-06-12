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सुपरबाइक खरीदने का है प्लान? GSX-R1000R और Kawasaki W800 में से किसे चुनें, जानें दोनों के बीच बड़े अंतर

दोनों मोटरसाइकिलें अपने-अपने सेगमेंट में काफी दमदार मानी जाती हैं. लेकिन, किसी को भी लेने से पहले आपको इनके फीचर्स और परफॉर्मेंस के अंतर के बारे में जान लेना चाहिए.

By: Kunal Mishra | Published: June 12, 2026 8:30:53 PM IST

सुपरबाइक खरीदने का है प्लान? GSX-R1000R और Kawasaki W800 में से किसे चुनें, जानें दोनों के बीच बड़े अंतर


Brixton Crossfire 500 Storr vs Kawasaki W800: भारतीय प्रीमियम मोटरसाइकिल बाजार पिछले कुछ साल में तेजी से विकसित हुआ है. अब ग्राहक केवल एक साधारण कम्यूटर बाइक नहीं बल्कि अपनी पसंद, लाइफस्टाइल और राइडिंग एक्सपीरिएंस को देखकर ही बाइक लेना चाहते हैं. कुछ राइडर्स को लंबी दूरी तय करने के लिए एडवेंचर राइडिंग पसंद होती है, जबकि कुछ लोग क्लासिक डिजाइन और आरामदायक क्रूजिंग के बारे में सोचते हैं. इसी वजह से बाजार में अलग-अलग सेगमेंट की मोटरसाइकिलों की मांग लगातार बढ़ रही है. अगर आप कोई अच्छी स्पोर्ट्स बाइक लेना चाहते हैं तो ऐसे में Brixton Crossfire 500 Storr और Kawasaki W800 में से कोई एक ले सकते हैं.

दोनों मोटरसाइकिलें अपने-अपने सेगमेंट में काफी दमदार मानी जाती हैं. लेकिन, किसी को भी लेने से पहले आपको इनके फीचर्स और परफॉर्मेंस के अंतर के बारे में जान लेना चाहिए. 

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फीचर्स के मामले में कौन आगे?

Brixton Crossfire 500 Storr में आपको switchable Bosch ABS के साथ ही साथ 7 इंच की TFT कलर डिस्प्ले मिलती है. इसके अलावा आपको इस बाइक में फुल एलईडी लाइटिंग और USB चार्जिंग के साथ switchable rear ABS का भी ऑप्शन मिलता है. वहीं, Kawasaki W800 में LED लाइटिंग, ABS के साथ स्लिप एंड असिस्ट क्लच और twin-pod instrument console मिलता है. इस बाइक में आपको 320mm सिंगल डिस्क फ्रंट ब्रेक और 270mm रियर डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलती है. 

परफॉर्मेंस में क्या रहेगी बेस्ट?

Brixton Crossfire 500 Storr में आपको 486 cc का लिक्विड कूल्ड, पैरलल ट्विन इंजन दिया जाता है, जो 47.58 PS की पावर के साथ 43 Nm का टॉर्क भी जनरेट करता है. इस बाइक में भी आपको 6 स्पीड गियरबॉक्स के अलावा 16 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है. Kawasaki W800 में आपको 773cc air-cooled और 4 स्ट्रोक वाला वर्टिकल ट्विन इंजन मिलता है, जो 52 PS की पावर देने के साथ 6500 rpm और 62.9 Nm का टॉर्क जनरेट करती है.

Tags: Kawasaki W800
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