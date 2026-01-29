Home > टेक - ऑटो > 14 साल में IIT, 24 में अमेरिका से PhD…बिहार के सत्यम कुमार की सफलता की कहानी; जानें किसान का बेटा कैसे बना एआई रिसर्चर?

14 साल में IIT, 24 में अमेरिका से PhD…बिहार के सत्यम कुमार की सफलता की कहानी; जानें किसान का बेटा कैसे बना एआई रिसर्चर?

Satyam Kumar Success Story: सत्यम कुमार ने IIT कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में B.Tech–M.Tech डुअल डिग्री (2013–2018) के ज़रिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की.

By: Shubahm Srivastava | Published: January 29, 2026 10:40:15 PM IST

AI Researcher Satyam Kumar Success Story: बिहार के एक गाँव से लेकर अमेरिका की एलीट रिसर्च लैब तक का सत्यम कुमार का सफ़र सबसे शानदार एकेडमिक यात्राओं में से एक बनकर उभरा है. बहुत कम उम्र में IIT-JEE क्रैक करने और बाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफ़ेस में एडवांस्ड काम करने के लिए जाने जाने वाले कुमार की कहानी शुरुआती एकेडमिक प्रतिभा और सालों की स्पेशलाइज़्ड रिसर्च का मिश्रण है. 20 जुलाई 1999 को बिहार के बक्सर ज़िले के बखोरापुर गाँव में जन्मे कुमार एक किसान परिवार में पले-बढ़े. उन्हें पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर तब पहचान मिली जब रिपोर्ट्स में कहा गया कि उन्होंने 13 साल की उम्र में IIT-JEE क्रैक किया था, और बाद में किशोरावस्था में ही IIT कानपुर में एडमिशन लिया, जिससे वह भारत की सबसे कठिन इंजीनियरिंग पाइपलाइन से जुड़ने वाले सबसे कम उम्र के नामों में से एक बन गए.

IIT कानपुर से US में PhD तक का सफ़र

सत्यम कुमार  ने IIT कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में B.Tech–M.Tech डुअल डिग्री (2013–2018) के ज़रिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की. कैंपस में अपने समय के दौरान, उन्होंने कोर इंजीनियरिंग और रिसर्च-ओरिएंटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक मज़बूत टेक्निकल बेस बनाया, साथ ही पढ़ाई के अलावा दूसरी एक्टिविटीज़ में भी सक्रिय रहे. उनके लिंक्डइन पर IIT कानपुर में इंटेलिजेंट सिस्टम और स्लीप लेबोरेटरी में भागीदारी और IIT कानपुर में रोबोटिक्स क्लब जैसे स्टूडेंट ग्रुप्स में शामिल होने की जानकारी है, जो इंजीनियरिंग के हैंड्स-ऑन रिसर्च और रियल-वर्ल्ड एप्लीकेशंस में उनकी शुरुआती रुचि को दिखाता है.
 
उनके लिंक्डइन पर एम्फीबियन रोबोटिक्स जैसी पहलों में उनकी भागीदारी का भी ज़िक्र है, जहाँ उनकी टीम ने टेककृति 2014 में ROBOPIRATES प्रतियोगिता में दूसरा रनर-अप स्थान हासिल किया था. उन्हें फ्रांस में रिसर्च इंटर्नशिप के लिए चारपैक स्कॉलरशिप (2016) और भारत सरकार से टीचिंग असिस्टेंट फेलोशिप (2017) जैसे अवसरों के ज़रिए एकेडमिक सपोर्ट और पहचान भी मिली, जो शुरुआती परीक्षा की सफलता से लेकर स्ट्रक्चर्ड रिसर्च एक्सपोज़र तक एक स्थिर बदलाव को दर्शाता है. 2019 में, वह द यूनिवर्सिटी ऑफ़ टेक्सास एट ऑस्टिन में इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में PhD करने के लिए अमेरिका चले गए.
उनका डॉक्टरेट का काम सितंबर 2024 तक जारी रहा, और उन्होंने 24 सितंबर 2024 को सफलतापूर्वक अपनी PhD थीसिस का बचाव किया. उनके रिसर्च का फोकस मशीन लर्निंग और ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफ़ेस (BCIs) के इंटरसेक्शन पर था, यह एक ऐसा क्षेत्र है जो यह पता लगाता है कि ब्रेन सिग्नल्स को डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए कैसे डीकोड किया जा सकता है, जिसके एप्लीकेशन रिहैबिलिटेशन और असिस्टिव टेक्नोलॉजी में हैं. उन्होंने AI और न्यूरोसाइंस में किस चीज़ पर काम किया
 
उनकी रिसर्च रुचियों में शामिल थे-
-EEG-आधारित सिस्टम के लिए ट्रांसफर लर्निंग
-मोटर इमेजरी डीकोडिंग
-सिग्नल प्रोसेसिंग और एडवांस्ड क्लासिफिकेशन तरीके
-कैलिब्रेशन की ज़रूरतों को कम करना ताकि BCIs लैब के बाहर ज़्यादा स्वाभाविक रूप से काम कर सकें

Apple कनेक्शन और इंडस्ट्री का अनुभव

सत्यम कुमार की प्रोफ़ाइल को उनके इंडस्ट्री के अनुभव के कारण और ज़्यादा ध्यान मिला. उन्होंने स्विट्ज़रलैंड में Apple में मशीन लर्निंग इंटर्न के तौर पर काम किया, यह एक ऐसी पहचान है जिसका ज़िक्र अक्सर वायरल पोस्ट में किया जाता है जो उन्हें “Apple AI रिसर्चर” बताते हैं. अक्टूबर 2024 तक, कुमार के लिंक्डइन पर उन्हें US में टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स में मशीन लर्निंग सिस्टम्स रिसर्च इंजीनियर के तौर पर लिस्ट किया गया है. यह भूमिका एकेडमिक रिसर्च से बड़े पैमाने पर असल दुनिया के मशीन लर्निंग सिस्टम बनाने की ओर बदलाव को दिखाती है.

उनकी कहानी ऑनलाइन बार-बार क्यों सामने आती है?

व्यक्तिगत सफलता के पहलू के अलावा, सत्यम कुमार की यात्रा को अक्सर भारत की प्रतिभा पलायन के बारे में एक बड़ी बहस से जोड़ा जाता है, जिसमें सोशल मीडिया पर चर्चाएँ उनके वैश्विक उदय का जश्न मनाने और यह सवाल उठाने के बीच बँटी हुई हैं कि भारतीय रिसर्च संस्थानों में ऐसे अवसर हासिल करना अभी भी मुश्किल क्यों है. इस बहस के बावजूद, कहानी का मूल सरल है – एक छोटे से गाँव के एक छात्र ने भारत के सबसे कठिन एकेडमिक सिस्टम के ज़रिए एक रास्ता बनाया, US में उच्च-स्तरीय रिसर्च ट्रेनिंग ली, और अब पेशेवर रूप से मशीन लर्निंग में काम कर रहा है.

Tags: Artificial Intelligence ResearchBrain-Computer Interfacesiit KanpurSatyam KumarTexas Instruments
Follow Us

