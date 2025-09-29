BMW मालिक ध्यान दें! 3 लाख से ज्यादा कारें पार्किंग में आग पकड़ सकती हैं, कंपनी ने दी चेतावनी, बाहर पार्क करें
यह समस्या 2015 से 2021 के बीच बनी गाड़ियों में पाई गई है. इस खराबी के कारण 1.95 लाख गाड़ियां अमेरिका में और 1.36 लाख गाड़ियां जर्मनी में प्रभावित हुई हैं. हालांकि कंपनी ने मरम्मत पर होने वाले खर्च का खुलासा नहीं किया है.

By: Renu chouhan | Published: September 29, 2025 8:06:45 PM IST

जर्मनी की जानी-मानी कार कंपनी BMW AG ने दुनियाभर से लगभग 3.31 लाख गाड़ियां वापस मंगाने का फैसला किया है. इन गाड़ियों में स्टार्टर मोटर (Starter Motor) में खराबी पाई गई है, जिससे गाड़ी में आग लगने का खतरा हो सकता है. यह समस्या 2015 से 2021 के बीच बनी गाड़ियों में पाई गई है. इस खराबी के कारण 1.95 लाख गाड़ियां अमेरिका में और 1.36 लाख गाड़ियां जर्मनी में प्रभावित हुई हैं. हालांकि कंपनी ने मरम्मत पर होने वाले खर्च का खुलासा नहीं किया है.

यह कोई पहली बार नहीं है जब BMW को गाड़ियां वापस मंगवानी पड़ी हैं. इससे पहले भी BMW ने 1.5 मिलियन (15 लाख) गाड़ियों को ब्रेकिंग सिस्टम में खराबी के चलते रिकॉल किया था. उस वक़्त ये समस्या Continental AG कंपनी द्वारा बनाए गए ब्रेक सिस्टम में पाई गई थी.

क्या है ये आग लगने वाली समस्या?
BMW का कहना है कि कुछ गाड़ियों में स्टार्टर मोटर में पानी रिसने की संभावना है. इससे अंदर जंग (corrosion) लग सकती है और शॉर्ट सर्किट हो सकता है. अगर ये हुआ, तो गाड़ी में आग लगने का खतरा बढ़ जाता है.

BMW की सलाह, ‘जब तक मरम्मत न हो जाए, ग्राहक अपनी गाड़ी को बाहर खुले में और इमारतों से दूर पार्क करें.’ कंपनी ने कहा है कि यह मरम्मत फ्री में की जाएगी और जरूरत पड़ने पर स्टार्टर मोटर और बैटरी को बदला जाएगा.

किन BMW मॉडलों को किया गया है रिकॉल?

* 2019-2022 BMW Z4
* 2019-2021 BMW 330i
* 2020-2022 BMW X3
* 2020-2022 BMW X4
* 2020-2022 BMW 530i
* 2021-2022 BMW 430i (Standard और Convertible)
* 2022 BMW 230i
* 2020-2022 Toyota Supra (इनमें BMW के पार्ट्स लगे हैं – कुल 1,469 गाड़ियां)

अमेरिका की ट्रैफिक सुरक्षा एजेंसी ने भी जारी की चेतावनी
National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) ने भी इस समस्या को गंभीर मानते हुए BMW मालिकों को अलर्ट किया है. उन्होंने कहा है, ‘जब तक कार की जांच नहीं हो जाती, या उसमें जरूरी सुधार नहीं हो जाता, तब तक उसे बिल्डिंग्स और अन्य वाहनों से दूर पार्क किया जाए.’

रिकॉल की प्रक्रिया कैसे होगी?
* BMW सभी ग्राहकों को 14 नवंबर 2025 से नोटिफिकेशन लेटर भेजेगी.
* बाद में जब सही पार्ट्स उपलब्ध हो जाएंगे, तो दूसरा नोटिस भेजा जाएगा.
* ग्राहक चाहें तो BMW कस्टमर सर्विस पर संपर्क कर सकते हैं: 800-525-7417
* अमेरिका में रहने वाले ग्राहक [www.NHTSA.gov/recalls](http://www.NHTSA.gov/recalls) पर जाकर अपनी गाड़ी का 17-अंकों वाला VIN नंबर या लाइसेंस प्लेट नंबर डालकर देख सकते हैं कि उनकी गाड़ी इस रिकॉल में शामिल है या नहीं.

