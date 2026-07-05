BMW F 450 GS vs BMW G 310 GS: फीचर्स से लेकर परफॉर्मेंस तक कौन ज्यादा आगे? किसमें मिलेगी अच्छी पावर और स्पीड

BMW F 450 GS vs BMW G 310 GS: भारत में पिछले कुछ समय से एडवेंचर बाइक्स का बाजार लगातार बढ़ रहा है. अब सिर्फ लंबी दूरी तय करने वाले राइडर्स ही नहीं, बल्कि रोजमर्रा की सवारी करने वाले लोग भी इन बाइकों का काफी पसंद कर रहे हैं. एडवेंचर बाइकें शहर की सड़कों के साथ-साथ खराब रास्तों और हाईवे पर भी शानदार प्रदर्शन करने की क्षमता रखती है. यही कारण है कि एडवेंचर सेगमेंट की बाइकों की मांग तेजी से बढ़ी है. एडवेंचर बाइकों की बात आते ही BMW Motorrad का नाम जरूर आता है.

अगर आप BMW की ही कोई एडवेचर बाइक लेना चाहते हैं तो ऐसे में BMW F 450 GS vs BMW G 310 GS में से किसी को भी ले सकते हैं. दोनों ही बाइकें सेगमेंट की काफी दमदार बाइकें हैं, जिन्हें आमतौर पर काफी पसंद किया जाता है. चलिए जानते हैं दोनों के बीच के अंतर के बारे में.

फीचर्स में क्या हैं अंतर?

BMW F 450 GS में आपको 6.5 इंच की TFT डिस्प्ले और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ ही Easy Ride Clutch (ERC) दिया जाता है. इस बाइक में डायनमिक ट्रैक्शन कंट्रोल (DTC), डायनमिक ब्रेक कंट्रोल (DBC) के साथ ही फुली एडजस्टेबल सस्पेंशन भी दिया जाता है. वहीं, दूसरी तरफ देखें तो BMW G 310 GS में आपको Dual-channel ABS के साथ-साथ फ्रंट फॉर्क और 19 इंच के फ्रंट एलॉय व्हील और 17 इंच के रियर एलॉय व्हील मिल जाते हैं. हालांकि, इसके साथ-साथ बाइक में कई सेफ्टी फीचर्स भी दिए जाते हैं.

पावर और परफॉर्मेंस में कौन आगे?

BMW F 450 GS में 420 पैरलल ट्विन इंजन आता है, जो काफी दमदार माना जाता है. यह इंजन 48 hp के साथ ही साथ 43 Nm का टॉर्क भी जनरेट करता है. इसके साथ ही बाइक में एक अच्छी टॉप स्पीड और रिलायबल इंजन मिल जाता है. वहीं, बात करें अगर BMW G 310 GS की तो इस बाइक में 313 cc liquid-cooled, single-cylinder इंजन मिलता है. इसके साथ ही इस बाइक में आपको 34 PS की पावर मिलती है साथ ही 28 Nm का टॉर्क भी जनरेट होता है. इसमें आपको 6 स्पीड ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिल जाता है.