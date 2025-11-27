Home > टेक - ऑटो > Black Friday Sale: लपक लो ऐसा मौका फिर नहीं, 40,000 से भी कम में मिल रहा है iPhone 16

Black Friday Sale: ब्लैक फ्राइडे सेल में iPhone 16 बड़ी छूट के साथ लगभग ₹39,990 में मिल रहा है. इसमें 6.1-इंच XDR डिस्प्ले, A18 चिप, 48MP कैमरा और नए AI फीचर्स का सपोर्ट मिलता है.

By: sanskritij jaipuria | Published: November 27, 2025 10:20:16 AM IST

Black Friday Sale iPhone 16 Price: भारत में ज्यादातर लोग iPhone रखना पसंद करते हैं, लेकिन इसकी ऊंची कीमत हर किसी के बजट में फिट नहीं बैठती. साल 2024 में लॉन्च हुआ iPhone 16 ऐसा पहला बेस मॉडल है जिसमें Apple के नए AI फीचर्स और बेहतर Siri AI सपोर्ट दिया गया है. अब ब्लैक फ्राइडे सेल के कारण ये फोन भारत में बेहद कम कीमत पर उपलब्ध हो गया है.

 ब्लैक फ्राइडे पर बड़ी छूट

इस बार ऑनलाइन दुकानों के साथ-साथ रिटेल स्टोर्स ने भी iPhone 16 पर काफी बड़ा डिस्काउंट रखा है. खास तौर पर क्रोमा ने ऐसे ऑफर दिए हैं जिन्हें जोड़कर फोन की कीमत काफी कम हो जाती है.

फोन की सामान्य सेल कीमत लगभग ₹66,490 है, जो लॉन्च समय की कीमत से पहले ही काफी कम है.इसके बाद बैंक कार्ड ऑफर, कूपन और एक्सचेंज बोनस जोड़कर कीमत करीब ₹39,990 तक पहुंच सकती है. ये ऑफर 30 नवंबर तक उपलब्ध है. इस तरह पहली बार iPhone 16 इतने कम दाम में खरीदा जा सकता है.

 iPhone 16 के मेन फीचर्स

डिस्प्ले- फोन में 6.1 इंच का सुपर रेटीना XDR डिस्प्ले मिलता है. इसमें ProMotion नहीं है, लेकिन रंग और ब्राइटनेस क्वालिटी शानदार रहती है. साथ ही इसमें डायनेमिक आइलैंड भी दिया गया है.

प्रोसेसर और AI फीचर्स- इसमें Apple का A18 चिपसेट है, जिसे खास तौर पर नए AI फीचर्स के लिए तैयार किया गया है. आने वाले समय में Apple Siri में कई बड़े बदलाव करने वाला है, जिनका फायदा इस फोन में मिलेगा.

कैमरा सेटअप- 48MP का मुख्य कैमरा, 12MP अल्ट्रावाइड कैमरा, 12MP फ्रंट कैमरा जो Face ID के साथ काम करता है. ये कैमरे दिन और रात दोनों समय में अच्छे फोटो और वीडियो ले सकते हैं.

बैटरी और चार्जिंग- फोन में USB-C पोर्ट दिया गया है और ये Qi वायरलेस चार्जिंग को लगभग 25W तक सपोर्ट करता है.

क्यों खरीदें iPhone 16?

iPhone 16 की सबसे बड़ी खासियत है कि ये Apple के सभी नए AI फीचर्स को सपोर्ट करता है. आने वाले अपडेट्स में Siri और भी स्मार्ट होने वाली है, और इन सभी सुविधाओं का लाभ iPhone 16 यूजर्स को मिलेगा. अगर आप लंबे समय तक टिकाऊ और नए AI फीचर्स वाला iPhone लेना चाहते हैं, तो ब्लैक फ्राइडे का ये ऑफर काफी फायदेमंद साबित हो सकता है.

