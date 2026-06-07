बाइक को तेज धूप में पार्क करना पड़ सकता है भारी, धीरे-धीरे खराब होने लगते हैं ये पार्ट्स

side effects of parking bike in sunlight: भारत में गर्मियों का मौसम आते ही लोगों के साथ-साथ वाहनों को भी समस्या होने लगती है. धूप बढ़ने के साथ ही साथ वाहनों की समस्या बढ़ जाती है. खासकर दोपहिया वाहन यानी बाइक और स्कूटर, जो अक्सर खुले आसमान के नीचे पार्क किए जाते हैं, उन्हें तेज धूप का सीधा सामना करना पड़ता है. ज्यादातर लोग यह सोचते हैं कि धूप से केवल बाइक का रंग फीका पड़ता है, लेकिन देखा जाए तो लंबे समय तक तेज धूप में खड़ी रहने वाली बाइक के कई जरूरी पार्ट्स धीरे-धीरे खराब होने लगते हैं.

ज्यादा गर्मी प्लास्टिक, रबर, बैटरी, सीट और इलेक्ट्रिकल सिस्टम पर उल्टा या खराब असर डाल सकती है. हालांकि, पहले या शुरुआत में यह नुकसान दिखाई नहीं देता, लेकिन आगे चलकर कई बार यह बाइक के पार्ट्स पर बुरा असर डालता है.

बाइक की सीट पर असर

अगर आप बाइक को तेज धूप में खड़ी करते गहैं तो इससे बाइक की सीट पर प्रभाव पड़ता है. इससे आपकी बाइक की सीट का रंग फीका पड़ सकता है. ऐसा करने से आपकी सीट की सतह पर दरारें आ सकती हैं. इससे सीट की चमक कम हो सकती है साथ ही साथ बैठने में असुविधा महसूस हो सकती है. इसलिए ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है.

प्लास्टिक पड़ सकता है फीका

देखा जाए तो अगर आप धूप में अपनी बाइक को लंबे समय तक खड़ी करके रखते हैं तो ऐसी स्थिति में बाइक की प्लास्टिक की बॉडी पैनल कमजोर भी पड़ सकता है. ऐसे में प्लास्टिक की चमक कम हो सकती है. प्लास्टिक का रंग फीका पड़ सकता है इसके साथ ही साथ लंबे समय में क्रैक आने का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए आपको लंबे समय तक धूप में बाइक खड़ी करने से बचना चाहिए.