Airtel Down: न कॉल, न इंटरनेट, न SMS… देश के कई हिस्सों में ठप हुआ एयरटेल नेटवर्क

Airtel Down: भारत की अग्रणी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं में से एक, भारती एयरटेल को सोमवार (18 अगस्त) दोपहर एक बड़े नेटवर्क व्यवधान का सामना करना पड़ा। उपयोगकर्ताओं ने बताया है कि उन्हें मोबाइल कॉल, एसएमएस और इंटरनेट एक्सेस में समस्या आ रही है।

Published: August 18, 2025 17:09:00 IST

Airtel Down: भारत की अग्रणी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं में से एक, भारती एयरटेल को सोमवार (18 अगस्त) दोपहर एक बड़े नेटवर्क व्यवधान का सामना करना पड़ा। उपयोगकर्ताओं ने बताया है कि उन्हें मोबाइल कॉल, एसएमएस और इंटरनेट एक्सेस में समस्या आ रही है। यह व्यवधान भारतीय समयानुसार दोपहर लगभग 3:30 बजे शुरू हुआ और देश भर में वॉयस और डेटा दोनों सेवाओं पर असर पड़ा। एयरटेल ने समस्या की पुष्टि की और कहा कि उसकी टीमें सेवा बहाल करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही हैं।

दोपहर के मध्य से शुरू हुई समस्या

आउटेज ट्रैकिंग प्लेटफ़ॉर्म डाउनडिटेक्टर पर दोपहर लगभग 3:30 बजे से रिपोर्टें सामने आने लगीं, और भारतीय समयानुसार शाम 4:00 बजे तक लगभग 2,000-2,500 उपयोगकर्ता प्रभावित हुए। दिल्ली, बैंगलोर और मुंबई (मेट्रो शहरों) जैसे प्रमुख शहरों के उपयोगकर्ताओं ने सोशल मीडिया (एक्स, फेसबुक, व्हाट्सएप) पर कॉल करने या कुछ मामलों में मोबाइल डेटा का उपयोग करने में असमर्थता की शिकायत की।

उपयोगकर्ता क्या अनुभव कर रहे हैं

सोशल मीडिया पर लोग शिकायत कर रहे हैं कि मोबाइल डेटा काम नहीं कर रहा। कॉल्स के दौरान कुछ क्रॉस-कनेक्शन हुआ। इसके अलावा, जब कॉल करने पर करने यह सुनाई दिया कि  “जिस नंबर पर आप संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं वह अनुपलब्ध है”। ये अधिकांश शिकायतें वॉयस कॉल और मोबाइल इंटरनेट एक्सेस में व्यवधान से संबंधित थीं।

कुछ उपयोगकर्ताओं ने सिग्नल पूरी तरह से बंद होने की सूचना दी, जबकि अन्य ने 5G प्लान लेने के बावजूद 4G डेटा आवंटन में कटौती का सामना किया।

एयरटेल का जवाब

एयरटेल ने अपने आधिकारिक हैंडल के ज़रिए नेटवर्क आउटेज की पुष्टि की है और कहा है, “हम इस समय नेटवर्क आउटेज का सामना कर रहे हैं। हमारी टीम इस समस्या का समाधान करने और सेवाओं को तुरंत बहाल करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। हुई असुविधा के लिए हमें खेद है।”

