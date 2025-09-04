BSNL ने OTTPlay के साथ मिलकर लॉन्च किया धांसू प्लान, फ्री में देख पाएंगे 300 से ज्यादा लाइव टीवी चैनल

BSNL OTTPlay deal: भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने ओटीटी एग्रीगेटर ओटीटीप्ले (OTT Play) के साथ मिलकर बड़ा कदम उठाया है, जिससे बीएसएनएल के ग्राहकों को काफी लाभ मिलेगा। दरअसल, बीएसएनएल ने प्रीमियम मोबाइल मनोरंजन पैक लॉन्च करने के लिए ओटीटी एग्रीगेटर ओटीटीप्ले (OTT Play) के साथ साझेदारी की है, जिससे ग्राहकों को प्रमुख ओटीटी प्लेटफॉर्म और 300 से अधिक लाइव टीवी चैनलों तक पहुंच मिलेगी। बीएसएनएल (BSNL) द्वारा यह कदम जनवरी में बीआईटीवी (BiTV) सेवाओं के मुफ्त रोलआउट के कुछ महीनों बाद उठाया गया है, ताकि उपभोक्ताओं को आकृषित किया जा सके। इस नई पहल के साथ, बीएसएनएल (BSNL) का लक्ष्य अपने डिजिटल सेवा पोर्टफोलियो को मजबूत करना और कनेक्टिविटी से परे अपने मनोरंजन प्रस्तावों का विस्तार करना है।

ग्राहकों को मिलेगा लाभ (Customers will get benefit)

ओटीटीप्ले (OTT Play) के एआई-संचालित कंटेंट डिस्कवरी प्लेटफॉर्म द्वारा संचालित ये पैक फिल्मों, टीवी शो, खेल, समाचार और क्षेत्रीय प्रोग्रामिंग तक क्यूरेटेड एक्सेस प्रदान करेंगे। यह सेवा देश भर के ग्राहकों तक पहुंचने के लिए डिजाइन की गई है, जिसमें टियर 2 और टियर 3 शहर भी शामिल हैं, जहां बीएसएनएल (BSNL) की उपस्थिति मजबूत है। बीएसएनएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक रॉबर्ट जे रवि (Robert J Ravi) ने कहा कि यह सहयोग मोबाइल ग्राहकों को अधिक मूल्य प्रदान करने पर कंपनी के फोकस को रेखांकित करता है।

बीएसएनएल के अध्यक्ष ने क्या कहा? (What did the BSNL Chairman say?)

बीएसएनएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक रॉबर्ट जे रवि (Robert J Ravi) का बयान सामने आया है। जिसमें उन्होंने कहा कि ओटीटीप्ले (OTTPlay) के सहयोग से हमारे नए प्रीमियम कंटेंट पैक, ओटीटी और लाइव टेलीविजन (Live Television) की सर्वश्रेष्ठ सामग्री को एक किफायती पैक में एक साथ लाते हैं, जिससे हमारे मोबाइल उपयोगकर्ताओं को एक बेजोड़ मनोरंजन स्थल मिलता है।” बीएसएनएल के निदेशक संदीप गोविल ने लचीले भुगतान विकल्पों और बीएसएनएल सेल्फ केयर ऐप (BSNL Self Care App) और गूगल पे व फोनपे (Google Pay and Phone Pay) जैसे लोकप्रिय डिजिटल वॉलेट के माध्यम से सहज पहुंच के माध्यम से सुविधा पर जोर दिया।

ओटीटीप्ले के सह-संस्थापक और सीईओ अविनाश मुदलियार ने क्या कहा? What did co-founder and CEO of OTTPlay say?

ओटीटीप्ले के सह-संस्थापक और सीईओ अविनाश मुदलियार (Avinash Mudaliar) का भी बयान सामने आया है। जिसमें कहा गया है कि इस साझेदारी का उद्देश्य प्रीमियम स्ट्रीमिंग कंटेंट (Premium streaming content) को और अधिक सुलभ बनाकर डिजिटल खाई को पाटना है। उन्होंने कहा, “हमारे बड़ी संख्या में ओटीटी प्लेटफॉर्म और 300 से ज्यादा लाइव चैनलों के साथ, हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर बीएसएनएल ग्राहक को अपनी पसंद की चीज एक ही जगह पर बेजोड़ मूल्य पर मिले।”