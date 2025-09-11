Home > टेक - ऑटो > BGMI 4.0 Update Rollout: आया नया Mortar Weapon और Ghostie साथी, गेमर्स अब ऐसे करेंगे दुश्मनों की छुट्टी

BGMI 4.0 Update Rollout: आया नया Mortar Weapon और Ghostie साथी, गेमर्स अब ऐसे करेंगे दुश्मनों की छुट्टी

बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया (BGMI) खेलने वालों के लिए खुशखबरी है. Krafton ने 11 सितंबर 2025 से BGMI 4.0 अपडेट रोलआउट करना शुरू कर दिया है. इस बार का अपडेट Spooky Soiree थीम पर आधारित है, जिसमें खिलाड़ियों को नए हथियार, मॉडर्न फीचर्स, इमर्सिव एनीमेशन और सबसे खास – Ghostie Companion सिस्टम देखने को मिलेगा. Android यूजर्स के लिए अपडेट आ चुका है और iOS यूजर्स को भी जल्द ही यह अपडेट मिलेगा.

Published By: Renu chouhan
Published: September 11, 2025 14:48:49 IST

BGMI 4.0 Update Rollout: आया नया Mortar Weapon और Ghostie साथी, गेमर्स अब ऐसे करेंगे दुश्मनों की छुट्टी

बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया (BGMI) खेलने वालों के लिए खुशखबरी है. Krafton ने 11 सितंबर 2025 से BGMI 4.0 अपडेट रोलआउट करना शुरू कर दिया है. इस बार का अपडेट Spooky Soiree थीम पर आधारित है, जिसमें खिलाड़ियों को नए हथियार, मॉडर्न फीचर्स, इमर्सिव एनीमेशन और सबसे खास – Ghostie Companion सिस्टम देखने को मिलेगा. Android यूजर्स के लिए अपडेट आ चुका है और iOS यूजर्स को भी जल्द ही यह अपडेट मिलेगा.

BGMI 4.0 रोलआउट डिटेल्स
अगर आप Android यूजर हैं तो आप सीधे Google Play Store पर जाकर “Battlegrounds Mobile India” सर्च कर सकते हैं और Krafton के ऑफिशियल ऐप पर जाकर Update बटन दबा सकते हैं. अपडेट इंस्टॉल होने के बाद गेम ओपन करते समय इन-गेम रिसोर्स पैक भी डाउनलोड करना होगा. iOS यूजर्स के लिए Krafton ने कन्फर्म किया है कि यह अपडेट जल्द ही आ जाएगा.

BGMI 4.0 अपडेट कैसे करें डाउनलोड?
1. अपने Android डिवाइस पर Google Play Store खोलें.
2. सर्च बार में “BGMI” या “Battlegrounds Mobile India” लिखें.
3. Krafton, Inc. का ऑफिशियल ऐप चुनें.
4. Update या Install पर टैप करें.
5. गेम लॉन्च करने के बाद जरूरी इन-गेम रिसोर्स डाउनलोड करें.

BGMI 4.0 में नया क्या-क्या मिला?
नया Mortar Weapon: इस अपडेट का सबसे बड़ा आकर्षण है नया Mortar Weapon. यह एक लॉन्ग-रेंज विस्फोटक हथियार है, जिसकी मदद से खिलाड़ी दूर बैठे दुश्मनों पर भी हमला कर सकते हैं.

Ghostie Companion: BGMI 4.0 में पहली बार खिलाड़ी को Ghostie Companion मिलेगा. यह साथी अलग-अलग एक्टिव और पैसिव एबिलिटीज देता है जैसे – शिल्ड, हीलिंग, स्पीड बूस्ट और आर्मर रिपेयर. खास बात यह है कि Ghostie अलग-अलग रूप भी ले सकता है – Balloon, Bomb या Shield.

Erangel Map का नया रूप: लोकप्रिय मैप Erangel के Lipovka टाउन को री-डिजाइन किया गया है. अब इसमें नई बिल्डिंग्स और टैक्टिकल जगहें जोड़ी गई हैं, जिससे गेमप्ले और मजेदार हो जाएगा.

बेहतर Combat Mechanics
इस अपडेट के बाद गेम में यथार्थवादी रीलोड एनीमेशन और पिस्टल हैंडलिंग के नए फीचर्स जुड़ गए हैं. यानी अब लड़ाई और भी ज्यादा रियल लगेगी.

Ghostie की खास स्किल्स
* Floating Balloon: खिलाड़ी को हवा में ऊपर उठाता है.
* Guardian Shield: दुश्मनों को रोकने के लिए बड़ी शिल्ड तैयार करता है.
* Armourer: टूटे हुए आर्मर को रिपेयर करता है.
* Heal: खिलाड़ियों की हेल्थ रिकवर करता है और revive में मदद करता है.
* Prankster Ghost: खिलाड़ी हारने के बाद भी थोड़ी देर तक लड़ सकता है.
* Bomb Mode: Ghostie एक तेज़ धमाका करने वाले बम में बदल जाता है.

iOS यूजर्स के लिए कब आएगा अपडेट?
फिलहाल BGMI 4.0 अपडेट सिर्फ Android डिवाइस पर उपलब्ध है. लेकिन Krafton ने साफ किया है कि जल्द ही यह अपडेट iOS यूजर्स के लिए भी रोलआउट कर दिया जाएगा.

Tags: BGMIBGMI updateMortar Weapon
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

दही खाने में की ये गलती? फायदे की जगह हो...

September 11, 2025

नाश्ते में क्या खाएं ये 6 आसान और हेल्दी रेसिपीज...

September 11, 2025

दिल को स्वस्थ रखना अब हुआ आसान, डॉक्टर गोयल के...

September 11, 2025

सपनों का लहंगा: अपनी शादी के लिए चुनें 6 सबसे...

September 11, 2025

फैट बर्निंग के लिए ब्लैक टी बेहतर या कॉफी? जानें...

September 11, 2025

सेहतमंद के साथ साथ करे पाचन मजबूत और वजन कंट्रोल,...

September 10, 2025
BGMI 4.0 Update Rollout: आया नया Mortar Weapon और Ghostie साथी, गेमर्स अब ऐसे करेंगे दुश्मनों की छुट्टी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

BGMI 4.0 Update Rollout: आया नया Mortar Weapon और Ghostie साथी, गेमर्स अब ऐसे करेंगे दुश्मनों की छुट्टी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

BGMI 4.0 Update Rollout: आया नया Mortar Weapon और Ghostie साथी, गेमर्स अब ऐसे करेंगे दुश्मनों की छुट्टी
BGMI 4.0 Update Rollout: आया नया Mortar Weapon और Ghostie साथी, गेमर्स अब ऐसे करेंगे दुश्मनों की छुट्टी
BGMI 4.0 Update Rollout: आया नया Mortar Weapon और Ghostie साथी, गेमर्स अब ऐसे करेंगे दुश्मनों की छुट्टी
BGMI 4.0 Update Rollout: आया नया Mortar Weapon और Ghostie साथी, गेमर्स अब ऐसे करेंगे दुश्मनों की छुट्टी