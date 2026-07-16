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BGMI 4.5 Update: गेम में आया Naruto का तूफान! नए मैप, निंजा पावर और धांसू रिवॉर्ड्स से बदलेगा बैटल का अंदाज

BGMI 4.5 Update: बैटल रॉयल गेम्स में अलग-अलग ब्रांड्स या किरदारों के बीच कोलैबोरेशन कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस खास कोलैबोरेशन ने प्लेयर्स के बीच जबरदस्त उत्साह पैदा किया है. 'Naruto' के बहुत सारे फैन्स हैं, इसलिए कई गेमर्स लंबे समय से ऐसी पार्टनरशिप की उम्मीद कर रहे थे.

By: Anshika thakur | Published: July 16, 2026 1:13:49 PM IST

Bgmi 45 update Naruto collaboration
Bgmi 45 update Naruto collaboration


BGMI 4.5 Update: Krafton India, BGMI के लिए वर्शन 4.5 अपडेट लाने वाला है, जिसमें दुनिया भर में मशहूर एनीमे फ्रैंचाइजी ‘Naruto’ के साथ कुछ समय के लिए क्रॉसओवर होगा. 16 जुलाई से 14 सितंबर तक चलने वाला यह अपडेट बैटलग्राउंड को Naruto-थीम वाले माहौल, अनोखी निंजा क्षमताओं और खास इवेंट्स के साथ बदल देगा.

बेहद लोकप्रिय क्रॉसओवर

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बैटल रॉयल गेम्स में अलग-अलग ब्रांड्स या किरदारों के बीच कोलैबोरेशन कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस खास कोलैबोरेशन ने प्लेयर्स के बीच जबरदस्त उत्साह पैदा किया है. ‘Naruto’ के बहुत सारे फैन्स हैं, इसलिए कई गेमर्स लंबे समय से ऐसी पार्टनरशिप की उम्मीद कर रहे थे.

नारुतो से प्रेरित जगहें जोड़ी गईं

वर्ज़न 4.5 अपडेट में नारुतो की दुनिया की कई मशहूर जगहों को जोड़ा गया है, जिससे इन-गेम मैप पर एक नया विजुअल और गेमप्ले अनुभव मिलता है. 

इनमें शामिल हैं: हिडन लीफ विलेज, होकागे रॉक, इचिराकु रामेन शॉप,‌ नारुतो का अपार्टमेंट, निंजा एकेडमी, ग्रेट नारुतो ब्रिज, चुनिन एग्जाम एरीना, वैली ऑफ द एंड

इसके अलावा क्राफ्टन ने अंडरग्राउंड सीक्रेट रूम्स पेश किए हैं और कई शहरी इलाकों को नारुतो-थीम वाले डिज़ाइनों के साथ नए सिरे से तैयार किया है.

नई निंजा क्षमताएं और गेमप्ले बूस्ट

इस इवेंट में खिलाड़ियों को निंजा जैसी खास शक्तियां मिलती हैं. ये क्षमताएं तेजी से हिलने-डुलने और ज्यादा डायनामिक कॉम्बैट स्टाइल में मदद करती हैं. पारंपरिक फ़ॉर्मेट की तुलना में, इस बदलाव से गेमप्ले की रफ्तार और रणनीति में काफी सुधार होता है.

खास इनाम

इस अपडेट में खास थीम वाले आइटम जैसे कि आउटफिट, हथियार की स्किन और मिशन भी शामिल हैं. खिलाड़ी इवेंट में हिस्सा लेकर ये इनाम पा सकते हैं. इसके अलावा खिलाड़ी नारुतो, सासुके, सकुरा और कुरामा वाले कैरेक्टर कार्ड भी इकट्ठा कर सकते हैं.

सीमित समय के लिए होने वाले इवेंट की जानकारी

BGMI के वर्शन 4.5 अपडेट के तहत, नारुतो कोलैबोरेशन 14 सितंबर तक उपलब्ध है. यह गेम के अब तक के सबसे बड़े क्रॉसओवर इवेंट्स में से एक है.

Tags: Battlegrounds Mobile India Naruto updateBGMI Hidden Leaf VillageBGMI Naruto collaborationBGMI Naruto event 2026BGMI Naruto themed mapBGMI new update features
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