नहीं मिल रही पुराने स्मार्टफोन की सही वैल्यू? इन 3 वेबसाइट्स पर बेचें अपनी डिवाइस, मिलेगी किफायती डील

Best Websites for Selling Smartphones: आज के समय में लोग स्मार्टफोन्स और गैजेट्स बदलने के इतने शौकीन हो गए हैं कि नए स्मार्टफोन्स या डिवाइस लॉन्च होते ही अपने फोन को अपग्रेड कर लेते हैं. आजकल ज्यादातर घरों में पुराने स्मार्टफोन्स और लैपटॉप जैसे डिवाइस रहते हैं. हममें से ज्यादातर लोग इन्हें सही वैल्यू नहीं मिल पाने के चलते नहीं बेचते हैं. अक्सर जब आप किसी डीलरशिप पर एक अच्छी वैल्यू लेने जाते हैं तो वे आपके स्मार्टफोन या गैजेट की सही वैल्यू देने के बजाय कुछ खामियां बताकर कम कीमत देते हैं.

अगर वाकई आप अपने स्मार्टफोन की अच्छी वैल्यू लेना चाहते हैं तो ऐसे में हम आपको कुछ ऐसी वेबसाइटों के बारे में बताएंगे, जो दुकान, शोरूम या अन्य रिटेल डीलरशिप से ज्यादा अच्छी और किफायती वैल्यू दे सकती हैं.

1. Cashify

पिछले कुछ समय से Cashify काफी चर्चा में रही है और कम समय में ही काफी पॉपुलर भी हो गई है. अगर आप अपने स्मार्टफोन की अच्छी वैल्यू लेकर उसे बेचना चाहते हैं तो ऐसे में कैशिफाई एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. कैशिफाई एप और वेबसाइट दोनों पर जाकर आप अपने फोन की वैल्यू जान सकते हैं.

फोन की अवधी, बॉक्स कंटेंट और फोन की हालत के बारे में बताने के बाद आप एक्जिक्यूटिव से अपने फोन की फाइनल कीमत जान सकते हैं.

2. Cashonpick

कैश ऑन पिक पुराने फोन या अन्य गैजेट्स को बेचने के लिहाज से एक अच्छी जगह साबित होती है. इस वेबसाइट पर जाकर आपको अपने फोन की डिटेल बतानी होगी, जिसके बाद आपको फोन की कीमत बता दी जाएगी. फोन को देने के लिए भी आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है आप घर बैठे ही अपना फोन पिकअप करा सकते हैं.

3. Get Insta Cash

गेट इंस्टा कैश भी पुराने स्मार्टफोन्स के लेन-देन के लिए एक अच्छी वेबसाइट साबित हो सकती है. इसपर फोन बेचने के लिए आपको एक्जिक्यूटिव से बात करनी होगी, जिसके बाद एक्जिक्यूटिव द्वारा आपका फोन चेक करके उसकी कीमत बताई जाएगी. इस वेबसाइट का इंटरफेस समझना भी काफी आसान है. अन्य स्टोर्स की तुलना में यह वेबसाइट आपको ज्यादा वैल्यू भी दे सकती है.