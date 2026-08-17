Best Tablets Under 10000: कम बजट में स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट रहेंगे ये Tablets, कीमत 10 हजार से भी कम, फीचर्स में भी दमदार

Best Tablets Under 10000: आज के समय में पढ़ाई के लिए सिर्फ किताब और नोटबुक ही काफी नहीं रह गए हैं. बल्कि, बच्चों को पढ़ने के लिए कुछ एडवांस गैजेड्ट की भी जरूरत पड़ती है. स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लास, PDF या नोट्स बनाने के लिए टैबलेट की जरूरत पड़ती है. लैपटॉप जहां कई छात्रों के बजट से बाहर हो जाता है, वहीं स्मार्टफोन की छोटी स्क्रीन पर लंबे समय तक पढ़ाई करना थोड़ा कम सुविधाजनक होता है. ऐसे में टैबलेट एक किफायती ऑप्शन हो सकता है.

अगर आप स्टूडेंट हैं और ऐसे में कोई टैबलेट लेना चाहते हैं तो और बजट की समस्या है तो ऐसे में हम आपको कुछ ऐसे टैबलेट्स के बारे में बताएंगे, जो कम बजट में कई बेहतरीन फीचर्स देते हैं.

1. Lenovo Tab M10 HD (2nd Gen)

अगर आप Lenovo जैसे पुराने और ब्रांड वाला टैबलेट लेना चाहते हैं तो ऐसे में Lenovo Tab M10 HD (2nd Gen) को ले सकते हैं. इसमें आपको 10.1 इंच, 2GB RAM और 32GB स्टोरेज मिल जाती है, जिसकी कीमत 9,999 रुपये है. इसमें MediaTek Helio P22T प्रोसेसर और 5000mAh बैटरी मिलने के साथ ही 8MP रियर और 5MP फ्रंट कैमरा भी दिया गया है.

2. Acer Iconia Tab 8.7

कम बजट में अगर आप टैबलेट लेना चाहते हैं तो ऐसे में Acer Iconia Tab 8.7 भी एक बेहतर विकल्प हो सकता है. इस टैबलेट की कीमत 9,990 है, जिसमें आपको कई दमदार फीचर्स मिलते हैं. इसमें आपको 8.7 इंच IPS डिस्प्ले, 4GB रैम और 64GB स्टोरेज भी मिल जाती है. इसमें 5,100mAh की बैटरी दी गई है, जो वेब ब्राउजिंग, सोशल मीडिया आदि के इस्तेमाल के लिए काफी सटीक और दमदार है.

3. DOMO Slate SL40