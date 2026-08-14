Best Smartwatches: हार्ट की मॉनिटरिंग के लिए बेस्ट रहेंगी ये स्मार्टवॉच, कीमत मात्र 1100 से शुरु, फीचर्स में भी काफी दमदार

Best Smartwatches: आज के समय में स्मार्टवॉच सिर्फ समय देखने या मोबाइल नोटिफिकेशन चेक करने का गैजेट नहीं रह गई है. बहुत से लोग स्मार्टवॉच को हेल्थ के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. कई ऐसी स्मार्टवॉच हैं, जो आपके दिनभर की एक्टिविटी को ट्रैक करने में मदद करती हैं. अगर आप हार्ट की मॉनिटरिंग के लिए किसी स्मार्टवॉच को लेना चाहते हैं तो ऐसे में हम आपको इसके बारे में बताएंगे. बाजार में करीब 1,100 रुपये से लेकर 2,000 रुपये के आसपास कई ऑप्शन मौजूद हैं.

पूरी तरह से केवल स्मार्टवॉच को ही हार्ट को मॉनिटर करने का बेस नहीं मानना चाहिए. इसके लिए आपको डॉक्टर की भी सलाह लेनी चाहिए ताकि मॉनिटिरिंग बेहतर तरीके से हो सके.

1. Fire-Boltt Ninja Call Pro Max

कम बजट में स्मार्टवॉच खरीदने वालों के लिए Fire-Boltt Ninja Call Pro Max एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है. इस स्मार्टवॉच में हार्ट रेट और SpO2 जैसी सुविधाएं रोजाना अपनी बेसिक फिटनेस एक्टिविटी पर नजर रखने में मदद कर सकती हैं. यह स्मार्टवॉच आपको मार्केट में 1300 से लेकर 1500 रुपये के बीच आसानी से मिल जाएगी.

2. Noise ColorFit Icon 2

अगर स्मार्टवॉच लेने के लिए आपका बजट कम है तो ऐसे में Noise ColorFit Icon 2 भी आपके लिए एक अच्छी वॉच हो सकती है. यह प्रोडक्ट आपको मार्केट में 1400 से लेकर 1699 रुपये की कीमत पर आसानी से मिल सकता है. रोजाना वॉक करने वालों और अपनी एक्टिविटी और स्टेप काउंट पर नजर रखने वालों के लिए यह स्मार्टवॉच जबरदस्त हो सकती है.

3. Fire-Boltt Talk Alpha