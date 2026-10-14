Best Scooter for Office: रोज ऑफिस आने-जाने के लिए कौन-सा स्कूटर रहेगा सबसे बेहतर? खरीदने से पहले जान लें माइलेज, मेंटेनेंस और पेट्रोल का पूरा खर्च

Best Scooter for Office: अगर आप रोजाना ऑफिस आने-जाने के लिए स्कूटर खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो केवल कीमत देखकर ही स्कूटर लेना पर्याप्त नहीं है. बल्कि, ऑफिस आने-जाने के लिए एक ऐसा स्कूटर होना चाहिए, जो माइलेज में बेहतरीन होने के साथ ही साथ मेंटेनेंस में भी काफी बेहतर होना चाहिए. इसके साथ ही स्कूटर ऐसा हो, जो ट्रैफिक में आरामदायक लगे और कम खर्चे में लंबी दूरी तय करे. हालांकि, भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में ऐसे कई स्कूटर हैं, जो आपकी जरूरत पर खरे उतरेंगे.

बाइक की तुलना में स्कूटर की ड्राइविंग थोड़ी ज्यादा आसान होती है. इसके लिए आप 110cc से लेकर 125cc तक का कोई भी स्कूटर ले सकते हैं. चलिए विस्तार से जानते हैं ऐसे कुछ स्कूटरों के बारे में.

Suzuki Access

Suzuki Access उन लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जो रोजाना इस्तेमाल के साथ स्कूटर में थोड़ी बेहतर परफॉर्मेंस और स्मूद राइडिंग एक्सपीरिएंस चाहते हैं. Access का इस्तेमाल ऑफिस कम्यूट के अलावा शहर के भीतर लंबे सफर के लिए भी किया जा सकता है. Suzuki Access का ऑनरोड प्राइज लगभग 1.5 लाख रुपये के आसपास है. यह स्कूटर आपके 40 से 50 किलोमीटर की माइलेज आसानी से दे सकती है.

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