Best Scooter for Office: रोज ऑफिस आने-जाने के लिए कौन-सा स्कूटर रहेगा सबसे बेहतर? समझें माइलेज और मेंटेनेंस का भी पूरा हिसाब

Best Scooter for Office: अगर आप रोजाना ऑफिस आने-जाने के लिए स्कूटर खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो केवल कीमत देखकर ही स्कूटर लेना पर्याप्त नहीं है. बल्कि, ऑफिस आने-जाने के लिए एक ऐसा स्कूटर होना चाहिए, जो माइलेज में बेहतरीन होने के साथ ही साथ मेंटेनेंस में भी काफी बेहतर होना चाहिए. इसके साथ ही स्कूटर ऐसा हो, जो ट्रैफिक में आरामदायक लगे और कम खर्चे में लंबी दूरी तय करे.

भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में ऐसे कई स्कूटर हैं, जो आपकी जरूरत पर खरे उतरेंगे. हालांकि, बाइक की तुलना में स्कूटर की ड्राइविंग थोड़ी ज्यादा आसान होती है. इसके लिए आप 110cc से लेकर 125cc तक का कोई भी स्कूटर ले सकते हैं. चलिए विस्तार से जानते हैं ऐसे कुछ स्कूटरों के बारे में.

1. TVS Jupiter

TVS Jupiter भी डेली ऑफिस कम्यूट के लिए एक लोकप्रिय विकल्प है. पिछले कुछ समय से इस स्कूटर की सेल काफी तेजी से बढ़ी है. ग्राहकों को इसका आकर्षक डिजाइन पसंद आ रहा है साथ ही यह स्कूटर आपको एक बेहतरीन माइलेज भी निकालकर देता है. इसकी शुरुआती ऑनरोड कीमत 90000 रुपये से शुरु होकर 1,10,000 रुपये तक जाती है. यह स्कूटर आपको 45 से 50 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज आसानी से दे देती है.

2. Honda Activa

अगर आप रोजाना ऑफिस आने-जाने के लिए कोई स्कूटर लेना चाहते हैं तो ऐसे में Honda Activa ले सकते हैं. यह काफी भरोसेमंद और प्रैक्टिकल स्कूटर माना जाता है, जो बेहतरीन लुक्स के साथ एक अच्छी क्वालिटी और कई दमदार फीचर्स के साथ आता है. एक्टिवा में आपको 4.2-इंच की TFT स्क्रीन के साथ ही ब्लूटूथ की स्मार्ट कनेक्टिविटी और LED हेडलैंप का भी फीचर मिल जाता है.

3. Suzuki Access