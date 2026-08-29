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Best Scooters: ऑफिस जाने वाली महिलाओं के लिए बेस्ट हैं ये स्कूटर, कम कीमत में मिलेगी जबरदस्त माइलेज

देखा जाए तो ट्रैफिक में बाइक की तुलना में स्कूटर चलाना कई लोगों को ज्यादा सुविधाजनक लगता है, वहीं इसमें सामान रखने के लिए अंडर-सीट स्टोरेज और फ्रंट स्टोरेज जैसी सुविधाएं भी मिल जाती हैं. चलिए ऐसे कुछ स्कूटर के बारे में जानते हैं, जो महिलाओं के लिए अच्छे हैं.

By: Kunal Mishra | Published: August 29, 2026 2:59:45 PM IST

Best Scooters: ऑफिस जाने वाली महिलाओं के लिए बेस्ट हैं ये स्कूटर, कम कीमत में मिलेगी जबरदस्त माइलेज


Best Scooters: आज के समय में स्कूटर काफी बेहतरीन और आरामदायक सवारी बन चुकी है. कई लोग तो इसे बाइक से ज्यादा किफायती मानते हैं. कोई भी सामान ले जाने से लेकर लॉन्ग ड्राइव तक में स्कूटर काफी बेहतरीन माने जाते हैं. खासकर अगर आप एक वर्किंग महिला हैं, जो रोजाना ऑफिस आती-जाती हैं तो ऐसे में आपके लिए कुछ स्कूटर बेस्ट हो सकते हैं.

देखा जाए तो ट्रैफिक में बाइक की तुलना में स्कूटर चलाना कई लोगों को ज्यादा सुविधाजनक लगता है, वहीं इसमें सामान रखने के लिए अंडर-सीट स्टोरेज और फ्रंट स्टोरेज जैसी सुविधाएं भी मिल जाती हैं. चलिए ऐसे कुछ स्कूटर के बारे में जानते हैं, जो महिलाओं के लिए अच्छे हैं. 

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1. TVS Zest 110

अगर आप एक महिला हैं, जो अपने रोजाना ऑफिस आने-जाने के लिए स्कूटर लेना चाहते हैं तो ऐसे में TVS Zest 110 काफी बेस्ट रहने वाला है. इसकी शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 70,850 रुपये है. 109.7cc के इंजन के साथ आने वाला यह स्कूटर आपको 50 से भी ज्यादा की माइलेज देगा. इसमें ट्यूबलेस टायर और फ्रंट टेलीस्कोपिक सस्पेंशन भी दिए गए हैं. 

2. TVS Jupiter 

अगर आपकी प्राथमिकता माइलेज के साथ ज्यादा प्रैक्टिकल स्कूटर खरीदने की है, तो TVS Jupiter एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. इसमें आपको 55 से 60 kmpl की माइलेज मिल जाएगी साथ ही साथ इसकी शुरुआती कीमत 76,425 रुपये से शुरु है. महिलाओं के लिए यह काफी सुविधाजनक स्कूटर रहने वाला है. 

3. Suzuki Access 125 

महिलाओं के लिए Suzuki Access 125 भी काफी किफायती स्कूटर हो सकता है. इसमें आपको 124cc इंजन मिलने के साथ ही 6.2 kW की पावर और 10.2 Nm का टॉर्क भी मिल जाता है. इसके अलावा इसमें फ्रंट पॉकेट, एक्सटर्नल फ्यूल लिड और LED लाइटिंग जैसे फीचर्स भी मिलते हैं. इसके कुछ वेरिएंट में Bluetooth कनेक्टिविटी और डिजिटल कंसोल भी दिया जाता है. 

Tags: Best Scooters
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