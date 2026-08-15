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Rakshabandhan 2026: रक्षाबंधन पर छोटी बहन को गिफ्ट में दे सकते हैं ये ipads, कीमत से फीचर्स तक जानें पूरी डिटेल

आईपैड उसके लिए एक जरूरी और काफी खास गिफ्ट साबित हो सकता है, जो उसके रोजमर्रा के जीवन के साथ ही साथ पढ़ाई में भी काफी काम आएगा. चलिए जानते हैं ऐसे कुछ आईपैड्स के बारे में.

By: Kunal Mishra | Published: August 15, 2026 1:35:11 PM IST

Rakshabandhan 2026: रक्षाबंधन पर छोटी बहन को गिफ्ट में दे सकते हैं ये ipads, कीमत से फीचर्स तक जानें पूरी डिटेल


Rakshabandhan 2026: रक्षाबंधन सिर्फ राखी बांधने और मिठाई खिलाने का त्योहार नहीं है, बल्कि भाई-बहन के रिश्ते और प्यार को और ज्यादा मजबूत करने का भी रिश्ता है. Raksha Bandhan 2026 इस साल शुक्रवार, 28 अगस्त को मनाया जाएगा हर भाई चाहता है कि इस दिन अपनी बहन को ऐसा तोहफा दिया जाए, जो उसे लंबे समय तक याद रहे और उसके रोजमर्रा के काम भी आए. अगर आपकी छोटी बहन पढ़ाई कर रही है और आप उसे तोई गिफ्ट देना चाहते हैं तो ऐसे में आप उसे कुछ अच्छे और फीचर्स से भरपूर ipads गिफ्ट कर सकते हैं.
आईपैड उसके लिए एक जरूरी और काफी खास गिफ्ट साबित हो सकता है, जो उसके रोजमर्रा के जीवन के साथ ही साथ पढ़ाई में भी काफी काम आएगा. चलिए जानते हैं ऐसे कुछ आईपैड्स के बारे में. 

1. Apple iPad A16 

अगर आपका बजट बहुत ज्यादा नहीं है और आप छोटी बहन को पढ़ाई के इस्तेमाल के लिए iPad देना चाहते हैं, तो ऐस में Apple iPad A16को देना एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है. इस आईपैड में आपको Wi-Fi मॉडल 128GB स्टोरेज के साथ A16 chip दी गई है, जो सामान्य पढ़ाई, ब्राउजिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग, सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए काफी फायदेमंद साबित होती है. इसकी कीमत मात्र 49,900 रुपये से शुरु हो सकती है. 

2. iPad mini 

अगर आपकी बहन को बड़ा टैबलेट पसंद नहीं है और वह एक ऐसी डिवाइस चाहती है, जिसे आसानी से बैग में रखकर कॉलेज, कोचिंग या घूमने के दौरान ले जाया जा सके, तो iPad mini एक बेहतर ऑप्शन रह सकता है. iPad mini की शुरुआती कीमत 69,900 है. इसमें 8.3-inch Liquid Retina display और A17 Pro chip दी गई है. इसके साथ ही साथ इसमें 128GB से स्टोरेज और 4K video recording भी मिल जाती है. 

3. iPad Air M4 

अगर आपका बजट करीब 90,000 या उससे ज्यादा है और आप अपनी बहन को ऐसा iPad देना चाहते हैं जो लंबे समय तक काम आए, तो iPad Air with M4 ले सकते हैं. iPad Air M4 में आपको 11-inch और 13-inch दोनों स्क्रीन साइज मिल जाती हैं. इसकी कीमत 89,900 से शुरु है और इसमें आपको कई बेहतरीन फीचर्स मिल जाएंगे. 

Tags: Rakshabandhan 2026
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