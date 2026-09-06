Best Electric Cars: जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ आती हैं ये इलेक्ट्रिक कारें, फीचर्स से लेकर सेफ्टी तक में बेस्ट, जानें कीमत

Best Electric Cars: भारत में इलेक्ट्रिक कारों की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है. भारतीय बाजार में अब इलेक्ट्रिक कारों में केवल बैटरी पैक, रेंज और चार्जिंग स्पीड ही नहीं देखी जाती है बल्कि, परफॉर्मेंस और फीचर्स पर भी ध्यान दिया जाता है. वहीं, अब यूजर्स एक मजबूत और दमदार सेफ्टी रेटिंग वाली कार लेना ज्यादा पसंद करते हैं. अगर आप कोई ऐसी कार लेना चाहते हैं, जिसमें लेटेस्ट फीचर्स के साथ ही साथ एक बेहतरीन परफॉर्मेंस भी मिलती हो तो ऐसे में आप Tata Nexon EV या टाटा की पंच ले सकते हैं.

इसके अलावा भी कई कारें हैं, जो मार्केट में काफी बेहतरीन मानी जाती हैं. इन कारों में सेफ्टी के लिहाज से भी कोई समस्या ग्राहक को नहीं मिलती है. इसके अलावा इसकी परफॉर्मेंस भी अन्य हैचबैक कारों की तुलना में बेहतर मानी जाती हैं.

1. MG Windsor EV

इलेक्ट्रिक कार के शौकीन लोगों के लिए MG Windsor EV भी एक दमदार और बेहतरीन कार साबित हो सकती है. इस कार में आपको बेहतर सेफ्टी रेटिंग मिलने के साथ ही साथ एक अच्छी माइलेज और परफॉर्मेंस भी देखने के लिए मिल जाएगी. इस कार को आप 14.10 लाख रुपये की कीमत पर ले सकते हैं. कार में कई लेटेस्ट और सेफ्टी फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं.

2. Tata Punch EV

अगर आप 10 लाख से कम कीमत में कोई शानदार इलेक्ट्रिक कार लेना चाहते हैं तो ऐसे में Tata Punch EV लेना एक किफायती विकल्प साबित हो सकता है. इस कार में आपको सिंगल चार्जिंग में 250 से लेकर 350 किलोमीटर तक की रेंज मिल जाती है. वहीं, सेफ्टी के मामले में यह इलेक्ट्रिक कार अन्य कारों के मुकाबले काफी ज्यादा सुरक्षित मानी जाती है. इस कार को सेफ्टी के मामले में 5 स्टार रेटिंग दी गई है.

3. Tata Nexon EV