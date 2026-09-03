Best Hatchback Cars: परफॉर्मेंस में बेहद जबरदस्त हैं ये प्रीमियम हैचबैक कारें, फीचर्स और माइलेज में भी दमदार, जानें कीमत

Best Hatchback Cars: भारतीय कार बाजार में प्रीमियम हैचबैक कारों की लोकप्रियता लंबे समय से बरकरार है. आजकल लोग कॉम्पैक्ट एसयूवी और प्रमीमिय हैचबैक को काफी ज्यादा पसंद करते हैं. हालांकि, बाजार में एक से बढ़कर एक कारें हैं, लेकिन आज भी काफी पसंद की जाती हैं. खासकर शहरों में रहने वाले उन लोगों के लिए हैचबैक आज भी एक शानदार विकल्प हैं, जो कॉम्पैक्ट साइज के साथ अच्छा माइलेज, आसान ड्राइविंग एक्सपीरिएंस भी देती है.

अगर कार में दमदार इंजन और स्पोर्टी ड्राइविंग का मजा भी मिल जाए, तो छोटी कार होने के बावजूद ड्राइविंग का अनुभव काफी खास हो जाता है. चलिए कुछ प्रीमियम हैचबैक कारों के बारे में जानते हैं, जिनमें अच्छी और दमदार परफॉर्मेंस मिलती है.

1. tata altroz

टाटा अल्ट्रॉज एक प्रीमियम हैचबैक कार है, जिसमें आपको कई एडवांस फीचर्स के साथ ही साथ दमदार बिल्ड क्वालिटी भी मिल जाती है. अगर आप एक ऐसी कार लेना चाहते हैं, जिसकी परफॉर्मेंस रफ एंड टफ हो तो ऐसे में tata altroz लेना एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है. इस कार में 10.25 की टचस्क्रीन मिलने के साथ ही 10.25 का ड्राइवर डिस्प्ले भी दिया जाता है. 8 से 9 लाख रुपये के बजट में आप इस कार को ले सकते हैं.

2. tata punch

अगर आप एक ऐसी कार लेना चाहते हैं, जो ऑफरोडिंग के लिहाज से भी बेहतर हो तो ऐसे में आप टाटा पंच को ले सकते हैं. इस कार में आपको न केवल 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग बल्कि, अनय् भी कई जबरदस्त फीचर्स मिल जाते हैं. इस कार में आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलने के साथ ही रेन सेंसिंग वाइपर और ऑटो हेडलैंप्स के साथ वायरलेस फोन चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है.

3. Maruti Suzuki Fronx