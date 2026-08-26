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Rakshabandhan 2026: रक्षाबंधन पर बहन को क्या दें गिफ्ट नहीं आ रहा समझ? 1500 से कम में आने वाले ये डिवाइस हो सकते हैं परफेक्ट

हर साल राखी के मौके पर बहन के लिए कोई ऐसा गिफ्ट चुनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है जो उसे पसंद भी आए और बजट में भी फिट बैठे. कपड़े, परफ्यूम, चॉकलेट या ज्वेलरी जैसे चीजों के अलावा भी बहन को कम बजट में एक अच्छा गिफ्ट दिया जा सकता है. चलिए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में.

By: Kunal Mishra | Published: August 26, 2026 7:19:49 PM IST

Rakshabandhan 2026: रक्षाबंधन पर बहन को क्या दें गिफ्ट नहीं आ रहा समझ? 1500 से कम में आने वाले ये डिवाइस हो सकते हैं परफेक्ट


Raksha bandhan Ideas: रक्षाबंधन सिर्फ राखी बांधने और मिठाई खिलाने का त्योहार नहीं है, बल्कि भाई-बहन के उस रिश्ते को सेलिब्रेट करने का मौका है, जिसमें भाई-बहन एक दूसरे के प्रति प्यार दिखाते हैं. हर साल भाई अपनी बहनों को गिफ्ट देते हैं. इस बार भी राखी आ गई है और कई भाइयों के मन में अभी भी यह कंफ्यूजन बनी हुई है कि वे अपनी बहन को कौन सा गिफ्ट दें.
हर साल राखी के मौके पर बहन के लिए कोई ऐसा गिफ्ट चुनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है जो उसे पसंद भी आए और बजट में भी फिट बैठे. कपड़े, परफ्यूम, चॉकलेट या ज्वेलरी जैसे चीजों के अलावा भी बहन को कम बजट में एक अच्छा गिफ्ट दिया जा सकता है. चलिए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में. 

1. Portable Bluetooth Speaker 

अगर आपकी बहन को गाने सुनना पसंद है तो आप उसे छोटा Portable Bluetooth Speaker गिफ्ट में दे सकते हैं. इसका इस्तेमाल कमरे में, रास्ते में या फिर अपनी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आपको कोई ज्यादा पैसे देने की जरूरत नहीं है बल्कि, 1500 रुपये के बजट में आप इसे ले सकते हैं. आप बोट, Portronics Pico के साथ ही साथ वन प्लस का ईयरफोन ले सकते हैं. 

2. Smartwatch

रक्षाबंधन पर आप अपनी बहन को एक अच्छी सी स्मार्टवॉच गिफ्ट कर सकते हैं. 1500 के बजट में आपको आसानी से स्मार्टवॉच मिल सकती है. स्मार्टवॉच आपकी बहन की एक्टिविटी ट्रैक करने के साथ-साथ कॉलिंग और मैसेज में काफी काम आ सकती है. इसके लिए आप NoiseFit Twist Go, boAt Wave Fury जैसी वॉच ले सकते हैं. ये आपको 1000 से लेकर 1500 रुपये तक के बजट में मिल सकती है. 

3. Power Bank

आज के समय में स्मार्टफोन की बैटरी खत्म होना किसी के लिए भी परेशानी बन सकता है. ऐसे में पावर बैंक एक ऐसा डिवाइस है, जो लगभग हर स्मार्टफोन यूजर्स के काम आता है. राखी पर आप उन्हे गिफ्ट के तौर पर पावर बैंक गिफ्ट कर सकते हैं. 1500 रुपये के बजट में आपको 10,000mAh की कैपेसिटी वाला पावर बैंक आसानी से मिल सकता है. आप Xiaomi, Portronics या फिर zebronics का पावर बैंक भी गिफ्ट कर सकते हैं. 

Tags: home-hero-pos-8Raksha bandhan Ideas
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