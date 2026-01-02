Home > टेक - ऑटो > Best Geyser: 6000 से भी कम में मिल रहा है शानदार गीजर, स्विच ऑन करते ही खौल जाता है पानी..!

6 Liter Water Heater: सर्दियों में गरम पानी की कमी अक्सर परेशान करती है. क्या आपका घर सही गीजर से तैयार है? जानिए 6 लीटर गीजर कैसे आपके काम को आसान बना सकते हैं और कौन सा मॉडल सबसे भरोसेमंद है.

By: sanskritij jaipuria | Published: January 2, 2026 3:55:04 PM IST

geyser
geyser


6 Liter Water Heater: सर्दियों के मौसम में गरम पानी की जरूरत हर घर में होती है. नहाने, बर्तन धोने या किचन के कामों के लिए अगर सही समय पर गरम पानी मिल जाए, तो रोजमर्रा का काम आसान हो जाता है. ऐसे में छोटे घरों या कम इस्तेमाल के लिए 6 लीटर क्षमता वाला गीजर एक ठीक ऑप्शन माना जाता है.

6 लीटर के गीजर आमतौर पर छोटे परिवारों, किचन या एक बाथरूम के लिए ठीक रहते हैं. इन्हें ज्यादा जगह नहीं चाहिए और इन्हें लगाना भी आसान होता है. अगर घर में लोगों की संख्या ज्यादा है या एक साथ ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, तो फिर इससे बड़ी क्षमता वाला गीजर लेना बेहतर रहता है.

 Crompton Arno Neo 6 लीटर वॉटर हीटर

क्रॉम्पटन का ये गीजर रोजाना इस्तेमाल के लिए भरोसेमंद माना जाता है. ये पानी को जल्दी गरम कर देता है, जिससे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता. इसकी बनावट ऐसी है कि बिजली की खपत भी सीमित रहती है. सुरक्षा के लिए इसमें कई लेवल की सुरक्षा दी गई है, जिससे ज्यादा गरम होने या बिजली से जुड़ी समस्याओं का खतरा कम होता है. छोटे बाथरूम या किचन के लिए ये एक ठीक ऑप्शन हो सकता है.

 Orient Electric Aura लगभग 6 लीटर इंस्टेंट गीजर

अगर आपको तुरंत गरम पानी चाहिए, तो ओरिएंट का ये इंस्टेंट गीजर उपयोगी साबित हो सकता है. इसमें तांबे का हीटिंग एलिमेंट लगा होता है, जिससे पानी जल्दी गरम होता है.
इसका टैंक मजबूत धातु से बना है, जिससे लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है. ये ऊंची इमारतों में भी ठीक से काम कर सकता है, जहां पानी का दबाव ज्यादा होता है.

 Bajaj Majesty 6 लीटर गैस वॉटर हीटर

जिन जगहों पर बिजली की खपत कम रखना जरूरी हो, वहां गैस से चलने वाला गीजर एक ऑप्शन हो सकता है. बजाज का ये मॉडल गैस से पानी गरम करता है और इसमें सुरक्षा के लिए सेंसर लगा होता है. अगर कमरे में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, तो यह अपने-आप गैस की सप्लाई रोक देता है. ये फीचर इसे इस्तेमाल के दौरान ज्यादा सुरक्षित बनाता है.

 खरीदने से पहले क्या सोचें

गीजर खरीदने से पहले ये देखना जरूरी है कि घर में पानी का इस्तेमाल कितना है और कितने लोग इसका उपयोग करेंगे. 6 लीटर की क्षमता सीमित होती है, इसलिए बड़े परिवार के लिए यह पर्याप्त नहीं होगी. सही जरूरत के हिसाब से क्षमता और प्रकार चुनना ही सबसे समझदारी भरा फैसला होता है.

