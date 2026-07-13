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EV Scooter खरीदने का बना रहे हैं प्लान? बैटरी खराब होने की चिंता छोड़िए, इन इलेक्ट्रिक स्कूटरों पर मिलती है कई सालों की शानदार वारंटी

अगर आप भी नया इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो केवल कीमत और रेंज देखकर फैसला न करें. आइए जानते हैं भारत में उपलब्ध कुछ लोकप्रिय इलेक्ट्रिक स्कूटरों के बारे में, जिनकी बैटरी पर अच्छी वारंटी मिलती है. चलिए जानते हैं कुछ ऐसे स्कूटर, जिनकी बैटरी वारंटी ज्यादा है.

By: Kunal Mishra | Published: July 13, 2026 1:19:54 PM IST

EV Scooter खरीदने का बना रहे हैं प्लान? बैटरी खराब होने की चिंता छोड़िए, इन इलेक्ट्रिक स्कूटरों पर मिलती है कई सालों की शानदार वारंटी


Best EV Scooters Warranty: पिछले कुछ समय से देश में इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने वाले ग्राहकों की संख्या बढ़ी है. लेकिन, आज भी कहीं न कहीं ईवी स्कूटर खरीदने वालों के मन में यह सवाल आता है कि स्कूटर की बैटरी की वारंटी कितने साल की होती है. स्कूटर लेने से पहले आपको बैटरी की वारंटी को जरूर चेक कर लेना चाहिए. कई ग्राहकों को यह डर रहता है कि अगर कुछ साल बाद बैटरी खराब हो गई तो उसे बदलने में हजारों नहीं, बल्कि लाख रुपये तक का खर्च आ सकता है. इस स्थिति को देखते हुए कई बार लोग इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने के फैसले को बदल देते हैं.

अगर आप भी नया इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो केवल कीमत और रेंज देखकर फैसला न करें. आइए जानते हैं भारत में उपलब्ध कुछ लोकप्रिय इलेक्ट्रिक स्कूटरों के बारे में, जिनकी बैटरी पर अच्छी वारंटी मिलती है. चलिए जानते हैं कुछ ऐसे स्कूटर, जिनकी बैटरी वारंटी ज्यादा है. 

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1. Ampere Nexus 

अगर आप कोई ऐसा स्कूटर लेना चाहते हैं, जिसकी बैटरी की वारंटी ज्यादा और लंबे समय तक हो तो ऐसे में एम्पीयर नेक्सस लेना आपके लिए सटीक रहेगी. इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको 5 साल या 75,000 किमी की बैटरी वारंटी मिलती है. इसके अलावा इसमें LFP (Lithium Iron Phosphate) बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है. यह स्कूटर अपनी बैटरी के दम पर बारिश और धूप में भी काफी बेहतर प्रदर्शन करता है. 

2. Bajaj Chetak C2501 

अच्छे बैटरी बैकअप और क्वालिटी वाले स्कूटरों की बात आते ही Bajaj Chetak C2501 का नाम जरूर आता है. इस स्कूटर में आपको 3 साल या 50 हजार किलोमीटर की वारंटी मिलती है. माना जा रहा है कि एक्सटेंडेड वारंटी पैकेज खरीदने पर इसे 5 साल या 70,000 किमी तक बढ़ाया जा सकता है. हालांकि, गलत चार्जिंग से होने वाला नुकसान इस वारंटी में शामिल नहीं किया जाता है. 

3. TVS iQube 

इलेक्ट्रिक स्कूटर पसंद करने वाले लोग TVS iQube की डिमांड करते हैं. इस स्कूटर में पको 3 साल या 50,000 km की स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है साथ ही साथ Battery-as-a-Service (BaaS) सब्सक्रिप्शन लेने पर करीब 1,242 रुपये प्रति महीने से शुरू होने वाले प्लान के साथ बैटरी की वारंटी बढ़ जाती है. यह वारंटी बढ़कर 5 साल या फिर 70 हजार किलोमीटर तक हो जाती है.

Tags: TVS iQube
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