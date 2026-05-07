फुल चार्जिंग में 400 किलोमीटर से ज्यादा का रेंज देती हैं ये इलेक्ट्रिक कारें, बजट में भी बैठेंगी फिट, जानें पावर और परफॉर्मेंस

Best Electric Cars: भारत में इलेक्ट्रिक कारों की पॉपुलैरिटी काफी तेजी से बढ़ रही है. पेट्रोल-डीडल की बढ़ती कीमतों को हुए लोग इलेक्ट्रिक कारों को लेना एक ज्यादा किफायती विकल्प मानते हैं. हालांकि, इलेक्ट्रिक कारों को लेकर लोगों में कुछ सवाल भी रहते हैं कि इसकी मेंटेनेंस कितनी रहती है और कहीं यह जल्दी आग तो नहीं पकड़ लेती है. चूंकि, इलेक्ट्रिक कारों के आग पकड़ने के ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं. यही कारण है कि अब लोग ऐसी इलेक्ट्रिक SUVs देखते हैं, जो सिर्फ फीचर्स में ही नहीं, बल्कि एक अच्छे ड्राइविंग एक्सपीरिएंस के साथ 400 किमी के आसपास की रेंज भी दे सकें.

आज हम आपको कुछ इलेक्ट्रिक एसयूवी के बारे में बताने जा रहे हैं, जो वास्तव में 400 किलोमीटर से ज्यादा का माइलेज निकालकर आपको दे सकती है.

1. Tata Harrier EV

अगर आप किसी ऐसी एसयूवी कार की तलाश में हैं, जो फीचर्स और परफॉर्मेंस में दमदार होने के साथ ही साथ रेंज के मामले में भी बेस्ट हों. तो ऐसे में Tata Harrier EV आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है. Tata Harrier EV में आपको 65k-Wh के साथ ही साथ 75 k-Wh की दमदार बैटरी मिलती है, ो एक अच्छी पावर जनरेट करती है. यह कार आपको फुल चार्जिंग में 538 से 622 किलोमीटर की रेंज निकालकर दे सकती है.

2. mahindra xev 9e

एक अच्छी और दमदार इलेक्ट्रिक एसयूवी कार लेना चाहते हैं तो ऐसे में mahindra xev 9e आपके लिए एक परफेक्ट एसयूवी कार साबित हो सकती है. यह कार आपको 79 kWh की बैटरी पैक के साथ मिलती है, जो 282 bhp की पावर देने के साथ ही साथ 380 Nm का टॉर्क भी जनरेट करती है. फुल चार्जिंग में यह कार आपको 542 km से लेकर 656 km की रेंज निकालकर देती है. यह कार 21.90 लाख रुपये की एक्सशोरूम कीमत पर मिलती है.

3. Creta Electric

इलेक्ट्रिक एसयूवी कार के तौर पर आप क्रेटा इलेक्ट्रिक कार को ले सकते हैं. यह कार अपने सेगमेंट में आने वाली अन्य इलेक्ट्रिक कारों से काफी बेहतर मानी जाती है. इस कार को लेकर आप लग्जरी एसयूवी का केवल फील ही नहीं ले पाएंगे बल्कि, एक अच्छी रेंज भी निकाल सकते हैं. इसके अलावा यह कार आपको फुल चार्जिंग में 510 किलोमीटर का रेंज निकालकर देती है.