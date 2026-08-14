Best Electric Cars: सेफ्टी के मामले में बेहद जबरदस्त हैं ये इलेक्ट्रिक कारें, फीचर्स से लेकर परफॉर्मेंस में भी किफायती

Best Electric Cars: भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग तेजी से बढ़ रही है. पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच अब लोग इलेक्ट्रिक कारों को ज्यादा किफायती और बेहतर विकल्प मान रहे हैं. इन कारों में आपको अच्छी और बेहतरीन रेंज के साथ ही साथ दमदार बैटरी और इंजन भी मिल जाता है. इनमें एडवांस सेफ्टी फीचर्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, फास्ट चार्जिंग और आरामदायक केबिन भी मिलता है.

अगर कम बजट में कोई हाई परफॉर्मेंस और एक बेहतर सेफ्टी रेटिंग वाली कार लेना चाहते हैं तो ऐसे में हम आपको कुछ कारों के बारे में बताएंगे, जिन्हें आप खरीद सकते हैं.

1. Tata Punch EV

अगर आप 10 लाख से कम कीमत में कोई शानदार इलेक्ट्रिक कार लेना चाहते हैं तो ऐसे में Tata Punch EV लेना एक किफायती विकल्प साबित हो सकता है. इस कार में आपको सिंगल चार्जिंग में 250 से लेकर 350 किलोमीटर तक की रेंज मिल जाती है. वहीं, सेफ्टी के मामले में यह इलेक्ट्रिक कार अन्य कारों के मुकाबले काफी ज्यादा सुरक्षित मानी जाती है. इस कार को सेफ्टी के मामले में 5 स्टार रेटिंग दी गई है.

2. Tata Nexon EV

अगर आप कोई नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने के बारे में सोच रहे हैं और आपका बजट 10 लाख के आस-पास है तो ऐसे में आप Tata Nexon EV को लेने के बारे में सोच सकते हैं. यह कार केवल आपके लिए वैल्यू फॉर मनी ही नहीं साबित होगी बल्कि, इसमे लेटेस्ट फीचर्स के साथ-साथ 6 एयरबैग्स और Level 2 ADAS जैसे सेफ्टी फीचर्स भी दिए गए हैं.

3. MG Windsor EV