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15 लाख से कम कीमत में मिलती हैं ये बेस्ट इलेक्ट्रिक कारें, 500 Km तक की रेंज, सेफ्टी में भी सबसे आगे

इनमें एडवांस सेफ्टी फीचर्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, फास्ट चार्जिंग और आरामदायक केबिन भी मिलता है. अगर आपका बजट 15 लाख रुपये तक है और आप एक भरोसेमंद इलेक्ट्रिक कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो हम आपको कुछ बेहतरीन इलेक्ट्रिक कारों के बारे में बताने जा रहे हैं.

By: Kunal Mishra | Published: June 26, 2026 1:37:16 PM IST

15 लाख से कम कीमत में मिलती हैं ये बेस्ट इलेक्ट्रिक कारें, 500 Km तक की रेंज, सेफ्टी में भी सबसे आगे


Cheapest Electric Cars: भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग तेजी से बढ़ रही है. पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच अब लोग इलेक्ट्रिक कारों को ज्यादा किफायती और बेहतर विकल्प मान रहे हैं. पहले जहां इलेक्ट्रिक कारों की सबसे बड़ी चुनौती उनकी कम ड्राइविंग रेंज मानी जाती थी, वहीं अब नई तकनीक और बड़ी बैटरी पैक के कारण यह स्थिति काफी बदल चुकी है. इसलिए वास्तव में आज के समय में इलेक्ट्रिक कारें लेना एक फायदे का सौदा हो सकता है. इन कारों में आपको अच्छी और बेहतरीन रेंज के साथ ही साथ दमदार बैटरी और इंजन भी मिल जाता है. आज बाजार में कई ऐसी इलेक्ट्रिक कारें उपलब्ध हैं जो एक बार फुल चार्ज होने पर 500 किलोमीटर या उससे अधिक की दावा की गई रेंज देती हैं.

 इनमें एडवांस सेफ्टी फीचर्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, फास्ट चार्जिंग और आरामदायक केबिन भी मिलता है. अगर आपका बजट 15 लाख रुपये तक है और आप एक भरोसेमंद इलेक्ट्रिक कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो हम आपको कुछ बेहतरीन इलेक्ट्रिक कारों के बारे में बताने जा रहे हैं. 

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1. Tata Punch EV 

अगर आप 15 लाख से कम कीमत में कोई शानदार इलेक्ट्रिक कार लेना चाहते हैं तो ऐसे में Tata Punch EV लेना एक किफायती विकल्प साबित हो सकता है. इस कार में आपको सिंगल चार्जिंग में 250 से लेकर 350 किलोमीटर तक की रेंज मिल जाती है. वहीं, सेफ्टी के मामले में यह इलेक्ट्रिक कार अन्य कारों के मुकाबले काफी ज्यादा सुरक्षित मानी जाती है. इस कार को सेफ्टी के मामले में 5 स्टार रेटिंग दी गई है. 

2. Tata Nexon EV 

अगर आप कोई नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने के बारे में सोच रहे हैं और आपका बजट 15 लाख रुपये से कम है तो ऐसे में आप Tata Nexon EV को लेने के बारे में सोच सकते हैं. यह कार केवल आपके लिए वैल्यू फॉर मनी ही नहीं साबित होगी बल्कि, इसमे  लेटेस्ट फीचर्स के साथ-साथ 6 एयरबैग्स और Level 2 ADAS जैसे सेफ्टी फीचर्स भी दिए गए हैं. यह कार 12.49 लाख रुपये एक्सशोरूम से शुरू होती है. वहीं, बात करें अगर रेंज की तो इस कार में आपको 465 किलोमीटर की बेहतर रेंज भी देखने के लिए मिल सकती है. 

3. MG Windsor EV

इलेक्ट्रिक कार के शौकीन लोगों के लिए MG Windsor EV भी एक दमदार और बेहतरीन कार साबित हो सकती है, इस कार में आपको 332 किलोमीटर से लेकर 449 किलोमीटर तक की जबरदस्त रेंज भी मिलती है. इस कार को आप 14.10 लाख रुपये की कीमत पर ले सकते हैं. कार में कई लेटेस्ट और सेफ्टी फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं, जो वाकई काफी काम के हैं. आप इस कार को ले सकते हैं. 

Tags: Tata Punch EV
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