GST 2.0 से पहले AC खरीदने का सबसे बड़ा मौका, 1.5-टन Split AC पर 53% तक छूट
1.5-ton Split AC discount: अगर आप नया एसी खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह सही समय है. Flipkart की Big Billion Days Sale 23 सितंबर से शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले ही कंपनी ने 1.5-टन Split ACs पर 53% तक की छूट का ऐलान कर दिया है.

By: Renu chouhan | Published: September 22, 2025 9:54:40 AM IST

1.5-ton Split AC discount: अगर आप नया एसी खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह सही समय है. Flipkart की Big Billion Days Sale 23 सितंबर से शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले ही कंपनी ने 1.5-टन Split ACs पर 53% तक की छूट का ऐलान कर दिया है. इसके अलावा 22 सितंबर से ACs पर GST भी घटकर 28% से 18% हो जाएगा. यानी कीमतें और भी कम होने की उम्मीद है. इसका मतलब है कि अगर आप त्योहारों से पहले AC खरीदते हैं तो आपको डबल फायदा मिलेगा- बड़ी डिस्काउंट + कम GST.

Godrej 1.5-टन Split AC
Godrej का 1.5-टन 4-स्टार एनर्जी रेटेड स्प्लिट एसी अब ₹32,490 में मिल रहा है. इसमें 5-in-1 Convertible Technology और Dual AI Inverter फीचर दिए गए हैं. Flipkart इस पर 34% तक का डिस्काउंट दे रहा है.

Blue Star 1.5-टन Split AC
Blue Star का यह मॉडल ₹35,990 में उपलब्ध है. इसमें 3-स्टार एनर्जी रेटिंग और Inverter Technology है. इस पर Flipkart की तरफ से 41% तक की छूट मिल रही है.

Voltas 1.5-टन Split AC
Voltas का यह 3-स्टार एनर्जी रेटेड एसी अब सिर्फ ₹33,990 में मिल रहा है. इस पर 47% तक डिस्काउंट दिया जा रहा है. इसके साथ बैंक डिस्काउंट और ₹6,000 तक का एक्सचेंज ऑफर भी शामिल है.

MarQ by Flipkart 1.5-टन Split AC
Flipkart का एक्सक्लूसिव ब्रांड MarQ इस समय सबसे सस्ता विकल्प है. इसका 1.5-टन स्प्लिट एसी सिर्फ ₹28,590 से शुरू हो रहा है. इसमें Turbo Cool Technology और 5-स्टार एनर्जी रेटिंग दी गई है. इस पर 53% तक का डिस्काउंट उपलब्ध है.

Carrier Midea 1.5-टन Split AC
Carrier Midea का 3-स्टार मॉडल ₹30,490 में मिल रहा है. इसमें 4-in-1 Convertible Cooling और AI Technology जैसे फीचर्स हैं. इस पर 51% तक का डिस्काउंट, बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज डील भी उपलब्ध है.

Tags: ACAC discountAC saleBig Billion DaysGST
