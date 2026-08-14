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Low Budget Cars: 30 हजार की सैलरी में कौन सी कार खरीदी जा सकती है? जानें बजट, डाउन पेमेंट और EMI का पूरा हिसाब

हालांकि, इस इनकम में कार खरीदते समय सबसे जरूरी है कि आप कार की कीमत से ज्यादा अपनी EMI और कुल खर्च पर ध्यान दें. अगर आप 30 हजार की सैलरी में कार लेने जा रहे हैं तो ऐसे में हम आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन सी कार लेना ही रहेगा.

By: Kunal Mishra | Published: August 14, 2026 9:07:43 PM IST

Low Budget Cars: 30 हजार की सैलरी में कौन सी कार खरीदी जा सकती है? जानें बजट, डाउन पेमेंट और EMI का पूरा हिसाब


Low Budget Cars: कार खरीदना आज भी बहुत से लोगों का सपना होता है, लेकिन कम सैलरी होने की वजह से लोग अक्सर सोचते हैं कि कार उनके बजट से बाहर है. हालांकि, आज के समय में कर लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. अक्सर लोग सोचते हैं कि उनकी सैलरी 30 हजार रुपये महीना है तो ऐसे में वे कार नहीं ले पाएंगे. अगर आपकी महीने की सैलरी करीब ₹30,000 है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप कार नहीं खरीद सकते.
हालांकि, इस इनकम में कार खरीदते समय सबसे जरूरी है कि आप कार की कीमत से ज्यादा अपनी EMI और कुल खर्च पर ध्यान दें. अगर आप 30 हजार की सैलरी में कार लेने जा रहे हैं तो ऐसे में हम आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन सी कार लेना ही रहेगा. 

1. Maruti Suzuki Alto K10

अगर आप कार लेने जा रहे हैं और आपकी सैलरी 30 हजार रुपये महीना है तो ऐसे में आप Maruti Suzuki Alto K10 को ले सकते हैं. Maruti Suzuki की आधिकारिक वेबसाइट पर Alto K10 की शुरुआती कीमत 3.69 लाख एक्स-शोरूम बताई गई है. इसके कुछ वेरिएंट में 6 एयरबैग, ABS with EBD और रिवर्स पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं. अगर आप कुछ पैसे डाउनपेमेंट कर देते हैं तो ऐसे में 8 से 9 हजार रुपये के आसपास हर महीने ईएमआई चुकानी होगी. 

2. Maruti Suzuki S-Presso 

30,000 की सैलरी में अगर आप कोई लो बजट कार लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ऐसे में Maruti Suzuki S-Presso को ले सकते हैं. इस कार में आपको कई फीचर्स मिलने के साथ ही पेट्रोल और सीएनजी दोनों के ऑप्शन मिल जाते हैं. Maruti Suzuki S-Presso की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 3.49 लाख रुपये है. S-Presso में भी आपको 7 से 8 हजार रुपये की मंथली ईएमआई चुकानी होगी. 

3. Maruti Suzuki Celerio 

अगर आप 30,000 की सैलरी में थोड़ी ज्यादा कीमत की कार खरीदना चाहते हैं और आपका डाउन पेमेंट अच्छा है, तो Celerio भी ऑप्शन हो सकती है. Maruti Suzuki इन दोनों कारों से थोड़ी महंगी होगी. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 4.69 लाख रुपये है. इसमें आपको कई दमदार फीचर्स भी मिल जाते हैं. 

Tags: Low Budget Cars
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