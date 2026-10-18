Long Weekend Trip: लॉन्ग वीकेंड पर घूमने का बना रहे हैं प्लान? ये कारें देंगी फुल आराम, लंबे सफर में भी नहीं होगी थकान

Long Weekend Trip: लॉन्ग वीकेंड पर घूमने का प्लान बना रहे लोगों के लिए कार चुनते समय केवल लुक्स, माइलेज या इंजन की ताकत देखना काफी नहीं है. लंबे सफर में आरामदायक सीटें, केबिन में पर्याप्त जगह, अच्छा सस्पेंशन, उपयोगी सेफ्टी फीचर्स और सामान रखने के लिए बड़ा बूट स्पेस भी काफी मायने रखता है. खासकर तब, जब परिवार के साथ किसी हिल स्टेशन, धार्मिक स्थल या दूसरे शहर की यात्रा करनी हो. अगर कार में बैठने की जगह कम हो या पीछे बैठने वाले यात्रियों को पर्याप्त लेगरूम न मिले, तो कुछ घंटों का सफर भी थकान भरा हो सकता है.

आज भारतीय बाजार में हैचबैक से लेकर सेडान, MPV और SUV तक कई तरह की कारें उपलब्ध हैं, जो अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से लंबी यात्राओं के लिए उपयुक्त हो सकती हैं. चलिए कुछ आरामदायक गाड़ियों के बारे में.

Maruti Suzuki Ertiga

अगर आप ज्यादा बजट खर्च किए बिना परिवार के साथ लॉन्ग वीकेंड ट्रिप पर जाना चाहते हैं, तो Maruti Suzuki Ertiga पर विचार कर सकते हैं. यह एक 7-सीटर MPV है, जिसमें परिवार के सदस्यों के साथ सफर करने के लिए तीन रो की सीटिंग मिलती है. इसकी खासियत इसका व्यावहारिक केबिन और फैमिली के इस्तेमाल के हिसाब से तैयार किया गया डिजाइन है. हालांकि, अगर आप सात लोगों के साथ यात्रा कर रहे हैं, तो सामान रखने की जगह सीमित हो सकती है.

Hyundai Creta