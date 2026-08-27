महंगे Earbuds खरीदने की जरूरत नहीं! 1000 से कम में मिल रहे ये शानदार Earphones, साउंड में भी काफी दमदार

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Budget Earbuds: आज के समय में म्यूजिक सुनने, वीडियो देखने और ऑनलाइन मीटिंग आदि ज्वॉइन करने की आमतौर पर सभी को जरूरत पड़ती रहती है. कई बार फोन में ठीक से आवाज नहीं आने पर लोग ईयरफोन का इस्तेमाल करते हैं. कुछ लोग महंगे ईयरबड्स लेते हैं तो वहीं, कुछ लोग सस्ते ईयरफोन लेकर अपना काम चलते हैं. लेकिन, जब बाजार में हजारों रुपये तक के वायरलेस Earbuds मौजूद हों, तो कई लोगों को लगता है कि अच्छा साउंड पाने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करना जरूरी है. ऐसा बिल्कुल नहीं है.
अगर आपका बजट कम है तो 1,000 के अंदर भी कई ऐसे ईयरफोन्स हैं, जो काफी अच्छे माने जाते हैं. चलिए जानते हैं ऐसे कुछ ईयरफोन्स के बारे में, जो आपको 1000 रुपये के बजट में आसनी से मिल जाएंगे.
1. boAt BassHeads 100
अगर आपका बजट बहुत कम है और आप सिर्फ म्यूजिक, कॉलिंग और वीडियो देखने के लिए ईयरफोन लेना चाहते हैं, तो boAt BassHeads 100 को घर ला सकते हैं. कई ई-कॉमर्स वेबसाइट्स और प्लेटफॉर्म्स पर आप इसे 449 रुपये में ले सकते हैं. इस तरह के Wired Earphones का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इनमें बैटरी चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती है. फोन में कनेक्ट करने के बाद सीधे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है.
2. Boult Audio Z60 Earbuds
कम बजट में अगर आप एक बेहतर क्वालिटी वाला ईयरबड्स लेना चाहते हैं तो ऐसे में आप निश्चितौर पर Boult Audio Z60 Earbuds ले सकते हैं. इसमें आपको 60 घंटे की बैटरी लाइफ मिलती है साथ ही IPX5 रेटिंग भी दी जाती है. इन्हें 999 रुपये में खरीदा जा सकता है और इनमें 13mm ड्राइवर्स के साथ Bluetooth 5.3 कनेक्टिविटी मिलती है.
3. Fastrack Fpods FZ100
1000 रुपये के आसपास के बजट में आप अपने लिए Fastrack Fpods FZ100 ले सकते हैं. यह ईयरबड्स आपके लिए वैल्यू फॉर मनी साबित हो सकते हैं. इनमें आपको गेमिंग मोड मिलने के साथ ही एक अच्छा बैकअप भी मिलता है. इसकी कीमत महज 999 रुपये है और इसे एक बार चार्ज करने पर आप इसे 200 मिनट तक इस्तेमाल कर सकते हैं.