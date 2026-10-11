low maintainance bikes: कम बजट में बेहद दमदार हैं ये लो मेंटेनेंस बाइकें, माइलेज से फीचर्स तक में भी काफी किफायती, देखें पूरी लिस्ट

low maintainance bikes: आजकल ग्राहक बाइकें केवल, लुक्स और परफॉर्मेंस के दम पर ही नहीं लेते हैं बल्कि, माइलेज भी आज के समय में एक बड़ा फैक्टर माना जाता है. अगर आप नई बाइक खरीदने का प्लान बना रहे हैं और आपका बजट 90 हजार रुपये से कम है, तो बाजार में आपके लिए कई बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं. आज के समय में एंट्री-लेवल और कम्यूटर सेगमेंट की बाइक्स सिर्फ अच्छी माइलेज ही नहीं देती हैं.

रोजाना ऑफिस जाना हो, कॉलेज की यात्रा करनी हो या शहर में नियमित सफर करना हो, ऐसी बाइक्स कम खर्च में बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के लिए जानी जाती हैं. चलिए आपको कुछ ऐसी बाइकों के बारे में बताते हैं, जो एक लाख से कम कीमत में आती हैं.

1. Hero Super Splendor Xtec

अगर आपकी प्राथमिकता माइलेज और भरोसेमंद परफॉर्मेंस है, तो Hero Super Splendor Xtec बाइक अच्छा विकल्प हो सकती है. इसकी कीमत एक लाख रुपये से भी कम है. इसमें आपको 124.7cc इंजन और i3S तकनीक मिलती है, जो एक बेहतर और किफायती माइलेज देती है.

2. Honda Shine 125

Honda Shine लंबे समय से भारतीय बाजार में अपनी विश्वसनीयता और स्मूद इंजन के लिए जानी जाती है. यह बाइक आपको 60 से 70 के बीच का माइलेज निकालकर भी दे सकती है. इसमें 123.94cc इंजन और मजबूत बिल्ड क्वालिटी दी जाती है.

3. Bajaj Platina

जो लोग कम बजट में स्पोर्टी लुक वाली बाइक चाहते हैं, उनके लिए bajaj platina एक बेहद किफायती विकल्प साबित हो सकता है. इस बाइक में आपको 124.4cc इंजन मिलने के साथ ही 45 से 50 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज भी मिलती है.

4. Hero splendor plus