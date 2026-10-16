Low Budget Bikes: कम कमाई में लें ज्यादा माइलेज का मजा, फीचर्स से लेकर परफॉर्मेंस में भी काफी जबरदस्त, देखें पूरी लिस्ट

Low Budget Bikes: आज के समय में बाइक सिर्फ एक शौक नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जरूरत बन गई है. ऑफिस जाने, बच्चों को स्कूल छोड़ने, बाजार से सामान लाने या फिर रोजाना लंबी दूरी तय करने के लिए दोपहिया वाहन काफी सुविधाजनक साबित होता है. हर व्यक्ति को अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से ही बाइक लेनी चाहिए. ऑफिस, कॉलेज या फिर बाजार ही क्यों न जाना हो बाइक की जरूरत अक्सर पड़ती रहती है. बाइक कार के मुकाबले कम खर्च में काम पूरा कर देती है.

लेकिन, अक्सर कुछ लोगों को अपनी सैलरी में कौन सी बाइक लें इस बात को लेकर काफी कंफ्यूजन रहती है. अगर आपकी कमाई कम है और आप एक ऐसी बाइक खरीदना चाहते हैं, जो दिखने में अच्छी हो, चलाने में आरामदायक हो और पेट्रोल की खपत भी कम करे, तो बाजार में कई विकल्प मौजूद हैं. चलिए कुछ बाइकों के बारे में जानते हैं.

Hero HF Deluxe

Hero HF Deluxe खरीदना आपके लिए काफी बेहतर हो सकता है. यह एक 100cc कम्यूटर सेगमेंट की बाइक है, जिसकी रनिंग कॉस्ट काफी कम है और इसकी कीमत भी अन्य बाइकों के मुकाबले काफी कम है. यह बाइक आपको 70 हजार रुपये की आसपास की कीमत पर मिल सकती है.

TVS Raider

कम बजट में अगर आप एक अच्छी बाइक देख रहे हैं तो ऐसे में TVS Raider निश्चितौर पर एक बेहतर विकल्प हो सकता है. अगर आप ऑफिस जाने के लिए बाइक ले रहे हैं तो यह बाइक आपको एक स्पोर्टी फील देगी. वहीं, इसमें आपको 60 से 65 किलोमीटर प्रतिलीटर का माइलेज भी मिल जाएगा, जोकि आपकी जेब पर भारी नहीं पड़ेगा. टीवीएस रेडर की ऑन-रोड प्राइस 99,904 रुपये से शुरू होकर 1.22 लाख रुपये तक जाती है.

Honda Shine