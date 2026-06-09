एक लाख से कम में कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट रहेंगी ये बाइक्स, जबरदस्त लुक्स के साथ मिलेगी बेहतरीन माइलेज

best bikes for College Students: कॉलेज लाइफ हर युवा के जीवन का एक अहम और खूबसूरत सफर होता है. इस दौरान स्टूटडेंट्स पढ़ाई करने के साथ-साथ घूमने-फिरने का भी शौक रखते हैं. अक्सर कॉलेज के दिनों में लोग बाइक लेने का शौक रखते हैं ताकि वे बाइक से अपना कॉलेज आना-जाना कर सकें. ऐसे में अच्छी बाइक सिर्फ एक वाहन नहीं बल्कि स्टूडेंट्स की रोजमर्रा की जरूरत और उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती है. कॉलेज जाने वाले युवाओं की पहली पसंद अक्सर ऐसी बाइक होती है, जो देखने में स्टाइलिश हो, माइलेज अच्छा दे साथ ही साथ जेब पर ज्यादा बोझ भी न डालती हो.

आज के समय में भारतीय बाजार में ऐसी कई बाइक्स हैं, जो युवाओं को आकर्षक डिजाइन, दमदार परफॉर्मेंस और शानदार फ्यूल एफिशिएंसी देती हैं. चलिए जानते हैं ऐसी कुछ बाइक्स के बारे में.

1. TVS Raider 125

TVS Raider 125 को लॉन्च हुए कोई लंबा समय नहीं हआ है, लेकिन यह बाइक अपने लुक्स के दमपर युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हुई है. इसका स्पोर्टी डिजाइन और लेटेस्ट फीचर्स इसे कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए आकर्षक बनाते हैं. अगर आपका बजट एक लाख रुपये के आस-पास है तो ऐसे में आपको यह बाइक ले लेनी चाहिए. इस बाइक में आपको शानदार माइलेज मिलने के साथ ही मेंटेनेंस के लिए भी ज्यादा खर्च नहीं करना होगा.

2. Bajaj Pulsar N125

युवाओं को अक्सर बाइक में एक स्पोर्टी और मस्कुलर लुक चाहिए होता है, जो आपको Bajaj Pulsar N125 में मिल सकता है. पल्सर सीरीज लंबे समय से युवाओं की पसंद रही है. Bajaj Pulsar N125 बेहतरीन डिजाइन और दमदार रोड प्रेजेंस के साथ कॉलेज स्टूडेंट्स को आकर्षित करती है. इस बाइक में आपको कंफर्टेबल राइड के साथ ही साथ मजबूत बिल्ड क्वालिटी भी मिल जाती है.

3. Honda SP125

Honda SP125 उन स्टूडेंट्स के लिए बेहतर विकल्प हो सकती है, जो स्टाइल के साथ भरोसेमंद इंजन और बेहतर माइलेज की मांग करते हैं. यह 125 सीसी कइंजन के साथ आने वाली बाइक है, जो आपको भरपूर माइलेज देगी. आप कम मेंटेनेंस और फ्यूल लगाकर भी अपने कॉलेज के सफऱर को बेहतरीन बना सकेंगे. इसकी कीमत के लिए भी आपको एक लाख से ज्यादा का खर्च नहीं करना होगा.