Best Bikes for College Students: कॉलेज में करनी है दमदार एंट्री? इन स्टाइलिश बाइक्स में मिलेगा बेहतरीन परफॉर्मेंस और शानदार लुक

Best Bikes for College Students: कॉलेज लाइफ में बाइक सिर्फ आने-जाने का साधन नहीं होती, बल्कि यह आपके स्टाइल और पर्सनैलिटी को भी दिखाती है. कॉलेज के दिनों में अक्सर छात्र स्टाइलिश बाइक लेकर आना-जाना पसंद करते हैं. खासकर युवाओं के बीच ऐसी बाइक की मांग ज्यादा रहती है, जिसका लुक स्पोर्टी हो, इंजन दमदार हो, माइलेज अच्छी मिले और फीचर्स भी मॉडर्न हों. हालांकि, कॉलेज जाने के लिए बाइक चुनते समय केवल डिजाइन देखकर फैसला करना सही नहीं है.

रोजाना कॉलेज आने-जाने के लिए आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए, जो सभी चीजों में परफेक्ट हो यह फैसला आपको सोच-समझकर करना चाहिए. चलिए जानते हैं कुछ स्टाइलिश और दमदार बाइकों के बारे में.

1. TVS Apache RTR 160 4V

अगर आप कॉलेज आने-जाने के लिए कोई बाइक लेना चाहते हैं तो ऐसे में TVS Apache RTR 160 4V को लेना आपके लिए वैल्यू फॉर मनी हो सकता है. यह बाइक युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय और स्पोर्टी है. अगर कॉलेज में स्टाइल के साथ बेहतर परफॉर्मेंस है, तो यह बाइक आपकी लिस्ट में शामिल हो सकती है. 2026 Apache RTR 160 4V में 17.55 PS तक पावर और 14.73 Nm टॉर्क मिलता है. इस बाइक की कीमत 1.35 लाख रुपये के आस-पास है.

2. Royal Enfield Classic 350

कॉलेज में पढ़ाई करने वाले युवाओं के बीच Royal Enfield Classic 350 को लेकर अलग ही क्रेज रहता है. यह बाइक 350 सीसी के दमदार इंजन के साथ आती है, जिसमें आपको काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ ही एक जबरदस्त लुक भी मिल जाता है. इस बाइक को लेने के लिए आपपको 2.2 लाख रुपये के आस-पास की कीमत चुकानी होगी.

3. Bajaj Pulsar NS160