Smartphone Under 25,000 Budget: सिर्फ 25,000 में मिल रहे ये धांसू फोन, कीमत से लेकर फीचर्स सब है बवाल

Smartphone Under 25,000 Budget: अगर आप स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं लेकिन आपका बजट 20,000-25,000 ही है तो हम आपके लिए कुछ खास फोन लेकर आए हैं, वो दाम में तो बढ़िया है ही, साथ ही ीचर्स बी कमाल है-

By: sanskritij jaipuria | Published: January 27, 2026 1:08:01 PM IST

smartphones under 25,000
smartphones under 25,000


Smartphone Under 25,000 Budget: आज के समय में सही स्मार्टफोन चुनना थोड़ा मुश्किल हो गया है. बाजार में बहुत सारे ऑप्शन हैं, जिससे एक पसंद करना काफी मुश्किल है. लेकिन अगर आप पहले से ये तय कर लें कि आपका बजट कितना है, तो फोन ढूंढना आसान हो जाता है. अगर आप 25,000 रुपये से कम में एक अच्छा स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, तो इस रेंज में कई ऐसे फोन मिल जाते हैं जो रोजमर्रा के काम, कैमरा, बैटरी और परफॉर्मेंस के मामले में ठीक-ठाक हैं. नीचे कुछ ऐसे स्मार्टफोन के बारे में बताया गया है जो इस बजट में संतुलित ऑप्शन माने जा सकते हैं.

 Samsung Galaxy A17 5G

Samsung Galaxy A17 5G रोजाना इस्तेमाल के लिए बनाया गया एक सिंपल 5G स्मार्टफोन है. इसमें 6.6 इंच की बड़ी स्क्रीन मिलती है, जो नार्मल वीडियो देखने और सोशल मीडिया के लिए ठीक है. फोन में MediaTek Dimensity 6100+ प्रोसेसर दिया गया है, जो आम कामों जैसे कॉल, मैसेज, ऐप चलाने में ठीक से काम करता है.

कैमरे की बात करें तो इसमें पीछे की तरफ 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, साथ में दो छोटे कैमरे दिए गए हैं. सामने 8 मेगापिक्सल का कैमरा है, जो वीडियो कॉल और सेल्फी के लिए पर्याप्त है. इसमें 5,000mAh की बैटरी मिलती है, जिससे फोन पूरे दिन आराम से चल सकता है. इसकी कीमत ₹18,999,₹20,499 और ₹23,499 है.

Vivo T4 5G

Vivo T4 5G उन लोगों के लिए है जो तेज़काम करने वाला फोन और लंबी बैटरी चाहते हैं. इसमें 6.67 इंच की AMOLED स्क्रीन दी गई है, जिससे रंग अच्छे दिखते हैं. फोन में Snapdragon 7s Gen 3 प्रोसेसर है, जो गेमिंग और मल्टीटास्किंग में मदद करता है.

इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 7,300mAh की बड़ी बैटरी है, जो लंबे समय तक चलती है. कैमरे में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और सामने 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है.

 8GB + 128GB – ₹22,999
 8GB + 256GB – ₹24,999
 12GB + 256GB – ₹26,999

Nothing Phone (3a)

Nothing Phone (3a) साफ-सुथरे सॉफ्टवेयर और अलग डिजाइन के लिए जाना जाता है. इसमें 6.7 इंच की फुल HD+ AMOLED स्क्रीन है. फोन Snapdragon 7s Gen 3 प्रोसेसर पर चलता है, जो रोजमर्रा के काम और हल्की गेमिंग के लिए ठीक है.

 8GB + 128GB – ₹24,999
 8GB + 256GB – ₹26,999

Motorola Edge 60 Fusion 5G

Motorola Edge 60 Fusion 5G पतले डिजाइन और साफ Android एक्सपीरिएंस के लिए जाना जाता है. इसमें 6.67 इंच की कर्व्ड pOLED स्क्रीन दी गई है. फोन MediaTek Dimensity 7400 प्रोसेसर के साथ आता है, जो रोजमर्रा के कामों के लिए अच्छा है.

कैमरे में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 13 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा मिलता है. सामने 32 मेगापिक्सल का कैमरा है. इसमें 5,000mAh से ज्यादा की बैटरी दी गई है. इसकी कीमत-

 8GB + 256GB – ₹21,999
 12GB + 256GB – ₹23,999

Samsung Galaxy F17 5G

Samsung Galaxy F17 5G उन लोगों के लिए है जो बैटरी पर ज्यादा ध्यान देते हैं. इसमें 6.6 इंच की फुल HD+ स्क्रीन दी गई है. फोन में Dimensity 6100+ प्रोसेसर है, जो सामान्य कामों के लिए ठीक है. इस फोन की खास बात इसकी 6,000mAh की बैटरी है, जो लंबे समय तक चलती है. कैमरे में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और सामने 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है. इनकी कीमत-
 4GB + 128GB – ₹15,499
 6GB + 128GB – ₹16,999
 8GB + 128GB – ₹18,499

OnePlus Nord CE5

OnePlus Nord CE5 उन यूजर्स के लिए है जो तेज परफॉर्मेंस चाहते हैं. इसमें 6.77 इंच की AMOLED स्क्रीन दी गई है. फोन MediaTek Dimensity 8350 Apex प्रोसेसर पर चलता है, जो भारी ऐप और गेम को संभाल सकता है.

इसमें 7,100mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जिससे लंबे समय तक फोन चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती. कैमरे में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है. इनकी कीमत-

 8GB + 128GB – ₹24,499
 8GB + 256GB – ₹26,499

 

